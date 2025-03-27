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Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре
Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре - 27.03.2025, ПРАЙМ
Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре
Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Брянской области и в Крыму, сообщили в Минобороны... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:18+0300
2025-03-27T14:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Брянской области и в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. "Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что 26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. "Также, около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - добавили в МО РФ.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
14:18 27.03.2025
 
Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре

Минобороны: Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Брянской области и в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.
"Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
"Также, около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - добавили в МО РФ.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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