https://1prime.ru/20250327/minoborony-856160233.html

Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре

Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре

Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Брянской области и в Крыму, сообщили в Минобороны... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:18+0300

2025-03-27T14:18+0300

2025-03-27T14:18+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Брянской области и в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. "Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что 26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. "Также, около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - добавили в МО РФ.

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