https://1prime.ru/20250327/mototsikl-856155460.html

В России выросли продажи новых мотоциклов

В России выросли продажи новых мотоциклов - 27.03.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых мотоциклов

Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-февраля выросли на 36% в годовом выражении и составили 1,5 тысячи штук, также рост на 23% наблюдается среди... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:53+0300

2025-03-27T12:53+0300

2025-03-27T12:53+0300

экономика

россия

мотоцикл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_0:25:3035:1732_1920x0_80_0_0_fb13f2b8b8fedcf2957fc54de81c2ca2.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-февраля выросли на 36% в годовом выражении и составили 1,5 тысячи штук, также рост на 23% наблюдается среди подержанной мототехники, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат" "По итогам января-февраля 2025 года в России продано 1542 новых мотоцикла (+36% к аналогичному периоду 2024 года)... На рынке подержанных мотоциклов за два месяца 2025 года реализовано 4648 мотоциклов (+23% к аналогичному периоду 2024 года)", - говорится в сообщении. Как уточнили в агентстве, лидером продаж новых мотоциклов среди марок стал Regulmoto (245 штук), который занял 16% рынка, а в сегменте подержанных мотоциклов первенство принадлежит японской Honda, которой принадлежит 17% вторичного рынка. В "Автостате" напомнили, что продажи подержанной мототехники показывают положительную динамику с февраля 2024 года, а рынок новых мотоциклов растет уже 24 месяца подряд. "Традиционно рынок в сегменте мототехники носит сезонный характер (весной традиционно отмечается всплеск продаж). На фоне рекордов, установленных в 2024 году, эксперты с интересом ожидают результатов марта и первого квартала", - добавили там.

https://1prime.ru/20240710/gosduma-849975558.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мотоцикл