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В России выросли продажи новых мотоциклов
В России выросли продажи новых мотоциклов - 27.03.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых мотоциклов
Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-февраля выросли на 36% в годовом выражении и составили 1,5 тысячи штук, также рост на 23% наблюдается среди... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:53+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-февраля выросли на 36% в годовом выражении и составили 1,5 тысячи штук, также рост на 23% наблюдается среди подержанной мототехники, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат" "По итогам января-февраля 2025 года в России продано 1542 новых мотоцикла (+36% к аналогичному периоду 2024 года)... На рынке подержанных мотоциклов за два месяца 2025 года реализовано 4648 мотоциклов (+23% к аналогичному периоду 2024 года)", - говорится в сообщении. Как уточнили в агентстве, лидером продаж новых мотоциклов среди марок стал Regulmoto (245 штук), который занял 16% рынка, а в сегменте подержанных мотоциклов первенство принадлежит японской Honda, которой принадлежит 17% вторичного рынка. В "Автостате" напомнили, что продажи подержанной мототехники показывают положительную динамику с февраля 2024 года, а рынок новых мотоциклов растет уже 24 месяца подряд. "Традиционно рынок в сегменте мототехники носит сезонный характер (весной традиционно отмечается всплеск продаж). На фоне рекордов, установленных в 2024 году, эксперты с интересом ожидают результатов марта и первого квартала", - добавили там.
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россия, мотоцикл
Экономика, РОССИЯ, мотоцикл
В России выросли продажи новых мотоциклов
"Автостат": продажи новых мотоциклов в России за январь-февраль выросли на 36%
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-февраля выросли на 36% в годовом выражении и составили 1,5 тысячи штук, также рост на 23% наблюдается среди подержанной мототехники, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат"
"По итогам января-февраля 2025 года в России продано 1542 новых мотоцикла (+36% к аналогичному периоду 2024 года)... На рынке подержанных мотоциклов за два месяца 2025 года реализовано 4648 мотоциклов (+23% к аналогичному периоду 2024 года)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в агентстве, лидером продаж новых мотоциклов среди марок стал Regulmoto (245 штук), который занял 16% рынка, а в сегменте подержанных мотоциклов первенство принадлежит японской Honda, которой принадлежит 17% вторичного рынка.
В "Автостате" напомнили, что продажи подержанной мототехники показывают положительную динамику с февраля 2024 года, а рынок новых мотоциклов растет уже 24 месяца подряд.
"Традиционно рынок в сегменте мототехники носит сезонный характер (весной традиционно отмечается всплеск продаж). На фоне рекордов, установленных в 2024 году, эксперты с интересом ожидают результатов марта и первого квартала", - добавили там.
Госдума одобрила индексацию акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин