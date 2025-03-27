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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США - 27.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250327/neft-856145471.html
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T08:56+0300
2025-03-27T08:56+0300
экономика
рынки
нефть
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,11%, до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 69,75 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,23%, до 104,31 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы также анализируют вышедшие в среду данные по запасам нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны, согласно которым их объем за неделю по 21 марта сократился на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 433,6 миллиона баррелей.
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рынки, нефть
Экономика, Рынки, Нефть
08:56 27.03.2025
 
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне ослабления доллара

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,11%, до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 69,75 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,23%, до 104,31 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Инвесторы также анализируют вышедшие в среду данные по запасам нефти в США от управления энергетической информации минэнерго страны, согласно которым их объем за неделю по 21 марта сократился на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 433,6 миллиона баррелей.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 3,3 миллиона баррелей
Вчера, 17:38
 
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