https://1prime.ru/20250327/neft-856161318.html

Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее

Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее - 27.03.2025, ПРАЙМ

Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста днем ранее на фоне статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:46+0300

2025-03-27T14:46+0300

2025-03-27T14:47+0300

энергетика

нефть

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста днем ранее на фоне статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31% - до 72,83 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 69,4 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 марта снизились на 3,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали роста на 1,5 миллиона баррелей. При этом добыча за неделю слабо выросла – на 1 тысячу баррелей в сутки, до 13,574 миллиона баррелей в день. Примерно в то же время в среду стоимость барреля марки Brent c поставкой в мае впервые с конца февраля поднялась до 74 долларов, в результате цены на нефть в среду выросли в пределах 1%. "Сокращение запасов отражает высокий внутренний спрос, в основном поддерживаемый ростом активности на американских нефтеперерабатывающих заводах. Несмотря на экономические риски, связанные с торговой напряженностью, текущий баланс между высоким спросом в США и ограничением предложения из-за геополитических факторов создает благоприятные условия для нефти", - перечислил газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia) факторы, стимулирующие рост нефтяных цен.

https://1prime.ru/20250327/neft-856145471.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, сша