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Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее
Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее - 27.03.2025, ПРАЙМ
Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста днем ранее на фоне статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:46+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста днем ранее на фоне статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31% - до 72,83 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 69,4 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 марта снизились на 3,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали роста на 1,5 миллиона баррелей. При этом добыча за неделю слабо выросла – на 1 тысячу баррелей в сутки, до 13,574 миллиона баррелей в день. Примерно в то же время в среду стоимость барреля марки Brent c поставкой в мае впервые с конца февраля поднялась до 74 долларов, в результате цены на нефть в среду выросли в пределах 1%. "Сокращение запасов отражает высокий внутренний спрос, в основном поддерживаемый ростом активности на американских нефтеперерабатывающих заводах. Несмотря на экономические риски, связанные с торговой напряженностью, текущий баланс между высоким спросом в США и ограничением предложения из-за геополитических факторов создает благоприятные условия для нефти", - перечислил газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia) факторы, стимулирующие рост нефтяных цен.
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нефть, рынки, сша
Энергетика, Нефть, Рынки, США
Нефть начала дешеветь после роста цены днем ранее
Стоимость нефти перешла к снижению после роста днем ранее
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста днем ранее на фоне статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31% - до 72,83 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 69,4 доллара.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 марта снизились на 3,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали роста на 1,5 миллиона баррелей. При этом добыча за неделю слабо выросла – на 1 тысячу баррелей в сутки, до 13,574 миллиона баррелей в день.
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США
Примерно в то же время в среду стоимость барреля марки Brent c поставкой в мае впервые с конца февраля поднялась до 74 долларов, в результате цены на нефть в среду выросли в пределах 1%.
"Сокращение запасов отражает высокий внутренний спрос, в основном поддерживаемый ростом активности на американских нефтеперерабатывающих заводах. Несмотря на экономические риски, связанные с торговой напряженностью, текущий баланс между высоким спросом в США и ограничением предложения из-за геополитических факторов создает благоприятные условия для нефти", - перечислил газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia) факторы, стимулирующие рост нефтяных цен.