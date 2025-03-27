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Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд - 27.03.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд
Мировые цены на нефть поднимаются в четверг вечером, демонстрируют рост седьмой день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:19+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг вечером, демонстрируют рост седьмой день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% - до 73,24 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 69,93 доллара. За предыдущие шесть торговых дней Brent подорожал на 4,2%, WTI - на 4,1%. Инвесторы продолжают следить за новостями, связанными с торговой политикой США и введением страной ряда пошлин. "Рынки, похоже, полностью поглощены напряженностью торговой войны, что оставляет мало места для других событий. Сейчас многое зависит от риторики Трампа - если он смягчит свой тон, рынки могут обрести некоторое облегчение. Если нет, то возникает риск затяжной волатильности", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
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рынки, сша, нефть
Энергетика, Рынки, США, Нефть
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в четверг вечером, демонстрируют рост седьмой день подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% - до 73,24 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 69,93 доллара.
За предыдущие шесть торговых дней Brent подорожал на 4,2%, WTI - на 4,1%.
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и снижения объема запасов в США
Инвесторы продолжают следить за новостями, связанными с торговой политикой США и введением страной ряда пошлин.
"Рынки, похоже, полностью поглощены напряженностью торговой войны, что оставляет мало места для других событий. Сейчас многое зависит от риторики Трампа - если он смягчит свой тон, рынки могут обрести некоторое облегчение. Если нет, то возникает риск затяжной волатильности", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).