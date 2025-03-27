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Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички - 27.03.2025, ПРАЙМ

Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:33+0300

2025-03-27T13:33+0300

2025-03-27T13:33+0300

мошенничество

финансы

банки

недвижимость

росфинмониторинг

россия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд."Под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости", — пояснил он.Негляд добавил, что ведомство ждет от банков усиления превентивных мер.Аккредитив — это форма безналичного расчета. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет в банке, а кредитная организация за небольшую комиссию переводит деньги продавцу только после того, как обе стороны сделки выполнили ее условия.В рамах этой схемы стоимость недвижимости на бумаге завышается в несколько раз, и в итоге злоумышленники получают деньги, якобы легально полученные от "продажи объекта недвижимости".

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финансы, банки, недвижимость, росфинмониторинг, россия