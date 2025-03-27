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Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички
Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички - 27.03.2025, ПРАЙМ
Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички
Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:33+0300
2025-03-27T13:33+0300
мошенничество
финансы
банки
недвижимость
росфинмониторинг
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд."Под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости", — пояснил он.Негляд добавил, что ведомство ждет от банков усиления превентивных мер.Аккредитив — это форма безналичного расчета. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет в банке, а кредитная организация за небольшую комиссию переводит деньги продавцу только после того, как обе стороны сделки выполнили ее условия.В рамах этой схемы стоимость недвижимости на бумаге завышается в несколько раз, и в итоге злоумышленники получают деньги, якобы легально полученные от "продажи объекта недвижимости".
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финансы, банки, недвижимость, росфинмониторинг, россия
Мошенничество, Финансы, Банки, Недвижимость, Росфинмониторинг, РОССИЯ
13:33 27.03.2025
 
Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания с использованием аккредитивов

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости", — пояснил он.
Негляд добавил, что ведомство ждет от банков усиления превентивных мер.
Аккредитив — это форма безналичного расчета. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет в банке, а кредитная организация за небольшую комиссию переводит деньги продавцу только после того, как обе стороны сделки выполнили ее условия.
В рамах этой схемы стоимость недвижимости на бумаге завышается в несколько раз, и в итоге злоумышленники получают деньги, якобы легально полученные от "продажи объекта недвижимости".
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