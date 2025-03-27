https://1prime.ru/20250327/peskov-856174785.html

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков - 27.03.2025, ПРАЙМ

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:04+0300

2025-03-27T21:04+0300

2025-03-27T21:04+0300

спецоперация на украине

россия

сша

юрий ушаков

дмитрий песков

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МУРМАНСК, 27 мар -ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.

https://1prime.ru/20250327/ukraina-856147238.html

сша

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россия, сша, юрий ушаков, дмитрий песков