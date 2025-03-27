https://1prime.ru/20250327/peskov-856174785.html
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков - 27.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:04+0300
2025-03-27T21:04+0300
2025-03-27T21:04+0300
спецоперация на украине
россия
сша
юрий ушаков
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МУРМАНСК, 27 мар -ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
https://1prime.ru/20250327/ukraina-856147238.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков
Песков: Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте
МУРМАНСК, 27 мар -ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
В Британии назвали главного неудачника в мирных переговорах по Украине