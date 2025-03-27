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Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков - 27.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250327/peskov-856174785.html
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков - 27.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:04+0300
2025-03-27T21:04+0300
спецоперация на украине
россия
сша
юрий ушаков
дмитрий песков
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МУРМАНСК, 27 мар -ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
https://1prime.ru/20250327/ukraina-856147238.html
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россия, сша, юрий ушаков, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
21:04 27.03.2025
 
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, сообщил Песков

Песков: Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МУРМАНСК, 27 мар -ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
В Британии назвали главного неудачника в мирных переговорах по Украине
09:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАЮрий УшаковДмитрий Песков
 
 
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