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Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за циклона - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за циклона
Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за циклона - 27.03.2025, ПРАЙМ
Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за циклона
Местные авиарейсы отменены или перенесены в четверг в Приморье из-за прошедшего снежного циклона, сообщает правительство региона. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T03:38+0300
2025-03-27T03:38+0300
бизнес
владивосток
приморье
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – ПРАЙМ. Местные авиарейсы отменены или перенесены в четверг в Приморье из-за прошедшего снежного циклона, сообщает правительство региона. Накануне Приморье накрыл циклон, пришедший с территории Китая. Выпал снег с дождем, в отдельных районах сильный. Местами осадки сохраняются. "По метеоусловиям отменены вертолетный и самолетный рейсы внутри края по маршрутам Владивосток – Пластун – Владивосток и Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Кроме того, по той же причине перенесен рейс Владивосток – Кавалерово – Владивосток на 15.00 (08.00 мск) 28 марта", - говорится в сообщении. На время непогоды филиалы Примавтодора переведены на усиленный режим работы. Проезд нигде не нарушен. К утру четверга полностью очищены и обработаны дороги на ключевых маршрутах. Среди них подъезд к терминалу и международному аэропорту "Владивосток", трасса Владивосток – Артём, подъезд к городу Владивостоку и другие.
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бизнес, владивосток, приморье, китай
Бизнес, Владивосток, Приморье, КИТАЙ
03:38 27.03.2025
 
Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за циклона

Местные авиарейсы отменены или перенесены в Приморье из-за снежного циклона

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – ПРАЙМ. Местные авиарейсы отменены или перенесены в четверг в Приморье из-за прошедшего снежного циклона, сообщает правительство региона.
Накануне Приморье накрыл циклон, пришедший с территории Китая. Выпал снег с дождем, в отдельных районах сильный. Местами осадки сохраняются.
"По метеоусловиям отменены вертолетный и самолетный рейсы внутри края по маршрутам Владивосток – Пластун – Владивосток и Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Кроме того, по той же причине перенесен рейс Владивосток – Кавалерово – Владивосток на 15.00 (08.00 мск) 28 марта", - говорится в сообщении.
На время непогоды филиалы Примавтодора переведены на усиленный режим работы. Проезд нигде не нарушен. К утру четверга полностью очищены и обработаны дороги на ключевых маршрутах. Среди них подъезд к терминалу и международному аэропорту "Владивосток", трасса Владивосток – Артём, подъезд к городу Владивостоку и другие.
 
БизнесВладивостокПриморьеКИТАЙ
 
 
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