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Путин назвал Северный флот России самым мощным - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал Северный флот России самым мощным
Путин назвал Северный флот России самым мощным - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Северный флот России самым мощным
Северный флот России - самый мощный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:47+0300
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россия
мурманск
вмф россии
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Северный флот России - самый мощный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск.Путин проводит совещание, посвященное развитию российской арктической зоны и арктического транспортного коридора."На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", - подчеркнул глава государтва.
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россия, мурманск, вмф россии, владимир путин
РОССИЯ, МУРМАНСК, ВМФ России, Владимир Путин
17:47 27.03.2025
 
Путин назвал Северный флот России самым мощным

Путин: Северный флот России является самым мощным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Северный флот России - самый мощный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск.
Путин проводит совещание, посвященное развитию российской арктической зоны и арктического транспортного коридора.
"На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", - подчеркнул глава государтва.
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