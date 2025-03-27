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Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию
Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию
Президент России Владимир Путин, комментируя идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить Гренландию, нвзвал эти планы серьезными. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:58+0300
2025-03-27T19:58+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить Гренландию, нвзвал эти планы серьезными. Такое заявление глава государства сделал в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманск, где проходит Международный арктический форум. "Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал президент."И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", - добавил Путин.По словам президента, ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию - это экстравагантные разговоры новой американской администрации."Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, только на первый взгляд это может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации", - сказал Путин.В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум. Его девиз - "На Севере - жить!". Мероприятие посвящено 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
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гренландия, дональд трамп, сша, владимир путин, мурманск, россия
Гренландия, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, МУРМАНСК, РОССИЯ
Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию
Путин об идее Трампа присоединить Гренландию: речь идет о серьезных планах
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить Гренландию, нвзвал эти планы серьезными.
Такое заявление глава государства сделал в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманск, где проходит Международный арктический форум.
"Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал президент.
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"И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", - добавил Путин.
По словам президента, ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию - это экстравагантные разговоры новой американской администрации.
"Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, только на первый взгляд это может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации", - сказал Путин.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум. Его девиз - "На Севере - жить!". Мероприятие посвящено 500-летию открытия Северного морского пути.
Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.