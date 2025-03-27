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Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь"

Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь" - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь"

Президент РФ Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь". | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:58+0300

2025-03-27T21:58+0300

2025-03-27T21:58+0300

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".Подводная лодка станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Разрешаю", - сказал Путин по видеосвязи в ходе церемонии торжественного спуска.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Президент подчеркнул, что спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием". "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - указал он."Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон"."Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - добавил Путин.Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. "Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля. Как указано в справочных материалах, которые были предоставлены к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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россия, владимир путин, подводные лодки, мурманск