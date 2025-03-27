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Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь"
Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь"
Президент РФ Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь". | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:58+0300
2025-03-27T21:58+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".Подводная лодка станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Разрешаю", - сказал Путин по видеосвязи в ходе церемонии торжественного спуска.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Президент подчеркнул, что спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием". "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - указал он."Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон"."Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - добавил Путин.Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. "Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля. Как указано в справочных материалах, которые были предоставлены к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
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россия, владимир путин, подводные лодки, мурманск
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, подводные лодки, МУРМАНСК
Путин разрешил спуск на воду атомной подлодки "Пермь"
Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь"
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".
Подводная лодка станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
"Разрешаю", - сказал Путин по видеосвязи в ходе церемонии торжественного спуска.
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Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Президент подчеркнул, что спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием". "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - указал он.
"Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
"Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - добавил Путин.
Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения.
"Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.
Как указано в справочных материалах, которые были предоставлены к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".