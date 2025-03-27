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Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора

Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T22:23+0300

2025-03-27T22:23+0300

2025-03-27T22:23+0300

экономика

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Поручаю правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа текущего года утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

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