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Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора
Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:23+0300
2025-03-27T22:23+0300
экономика
россия
мурманск
владимир путин
росатом
вэб
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Поручаю правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа текущего года утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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россия, мурманск, владимир путин, росатом, вэб
Экономика, РОССИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Росатом, ВЭБ
22:23 27.03.2025
 
Путин поручил утвердить финмодель развития трансарктического коридора

Путин поручил утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического коридора

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Поручаю правительству с участием "Росатома", ВЭБа, профильной комиссии Госсовета до 1 августа текущего года утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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ЭкономикаРОССИЯМУРМАНСКВладимир ПутинРосатомВЭБ
 
 
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