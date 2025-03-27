https://1prime.ru/20250327/sevmorput-856161518.html

"Газпром нефть" продолжит перевозки углеводородов по Севморпути

"Газпром нефть" продолжит перевозки углеводородов по Севморпути - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" продолжит перевозки углеводородов по Севморпути

"Газпром нефть" в 2025 году продолжит перевозки углеводородов по Северному морскому пути, логистика по нему в летнюю навигацию экономически высокоэффективна,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:02+0300

2025-03-27T15:02+0300

2025-03-27T15:02+0300

экономика

нефть

россия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_37bd5f30922df1286daf201c70330786.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2025 году продолжит перевозки углеводородов по Северному морскому пути, логистика по нему в летнюю навигацию экономически высокоэффективна, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Компания активно использует Севморпуть для транспортировки углеводородов на рынки Азии, являясь одним из крупнейших грузоотправителей на этом маршруте, напомнил Дюков. "Логистика по СМП в летнюю навигацию показывает высокую экономическую эффективность, в 2025 году мы продолжим перевозки углеводородов по этому маршруту", - сказал он. При этом "Газпром нефть" использует собственную цифровую систему управления арктической логистикой "Капитан", которая существенно повышает эффективность морских перевозок. "Газпром нефть" реализует целый ряд крупных проектов в российской арктической зоне, отметил Дюков. По его словам, в общем объеме добычи "Газпром нефти" на долю углеводородов, добываемых в Арктике, приходится уже около 50%. Также, по его словам, совокупный объем добычи с платформы "Приразломная" - единственного действующего российского проекта на арктическом шельфе - превысил 30 миллионов тонн нефти. Развиваются как действующие, так и новые проекты "Газпром нефти" на суше, в том числе масштабный проект по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского месторождения. Дюков подчеркнул, что одна из ключевых задач при работе в Арктике - сохранение ее уникальной экосистемы. "Вопросы экологии для нас всегда являются одними из самых приоритетных. Мы их учитываем в том числе при проектировании промышленных объектов. Так, например, наша платформа "Приразломная" работает по принципу нулевого сброса", - напомнил Дюков.

https://1prime.ru/20250313/patrushev-855730045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, газпром