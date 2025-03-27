Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто прокомментировал мотив санкций Байдена против "Пакш-2" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250327/siyyarto-856171225.html
Сийярто прокомментировал мотив санкций Байдена против "Пакш-2"
Сийярто прокомментировал мотив санкций Байдена против "Пакш-2" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал мотив санкций Байдена против "Пакш-2"
Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Пакш-2" в качестве политической мести, это замедлило строительство, заявил в интервью РИА Новости глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:09+0300
2025-03-27T19:09+0300
энергетика
венгрия
сша
джо байден
пакш-2
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Пакш-2" в качестве политической мести, это замедлило строительство, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "К сожалению, когда администрация Байдена уходила, они ввели определенные санкционные меры в качестве политической мести. В их числе санкции против проекта "Пакш-2", что определенно замедлило строительство и создало некоторые препятствия на пути, поэтому мы не смогли пройти заливку "первого бетона", - сказал Сийярто. Теперь, по его словам, Будапешт надеется, что вскоре США введут исключение из санкций для проекта "Пакш-2", и тогда удастся ускорить строительство. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2". В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. "Первый бетон" для пятого блока АЭС "Пакш" в Венгрии планировалось залить в марте 2025 года, однако из-за американских санкций эти сроки сдвинулись. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://1prime.ru/20241028/paksh-852479463.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_daaefd27f04850d2ef66c4dc58a200a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, сша, джо байден, пакш-2, петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, США, Джо Байден, Пакш-2, Петер Сийярто
19:09 27.03.2025
 
Сийярто прокомментировал мотив санкций Байдена против "Пакш-2"

Сийярто: администрация Байдена ввела санкции против "Пакш-2" в качестве мести

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : PAKS II. ZRT
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Пакш-2" в качестве политической мести, это замедлило строительство, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"К сожалению, когда администрация Байдена уходила, они ввели определенные санкционные меры в качестве политической мести. В их числе санкции против проекта "Пакш-2", что определенно замедлило строительство и создало некоторые препятствия на пути, поэтому мы не смогли пройти заливку "первого бетона", - сказал Сийярто.
Теперь, по его словам, Будапешт надеется, что вскоре США введут исключение из санкций для проекта "Пакш-2", и тогда удастся ускорить строительство.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
СМИ: Венгрия договорилась с Framatome о поставках топлива на АЭС "Пакш"
28 октября 2024, 21:10
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. "Первый бетон" для пятого блока АЭС "Пакш" в Венгрии планировалось залить в марте 2025 года, однако из-за американских санкций эти сроки сдвинулись.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯСШАДжо БайденПакш-2Петер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала