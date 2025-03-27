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Совфед ратифицировал соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС
Совфед ратифицировал соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС - 27.03.2025, ПРАЙМ
Совфед ратифицировал соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС
Сенаторы ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:42+0300
2025-03-27T10:42+0300
2025-03-27T10:42+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашение было подписано в Москве 4 декабря 2023 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Бишкеке. Документ унифицирует подходы к определению и подтверждению страны происхождения вывозимых товаров и создает правовую основу для внедрения в ЕАЭС системы самостоятельного декларирования происхождения товаров. Единая система определения происхождения товаров предусматривает постепенный переход ЕАЭС на электронные сертификаты, а также внедрение онлайн-взаимодействия бизнеса и компетентных органов, подтверждающих страну происхождения.
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россия, совфед, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Совфед, ЕАЭС
Совфед ратифицировал соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соглашение было подписано в Москве 4 декабря 2023 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Бишкеке.
Документ унифицирует подходы к определению и подтверждению страны происхождения вывозимых товаров и создает правовую основу для внедрения в ЕАЭС системы самостоятельного декларирования происхождения товаров.
Единая система определения происхождения товаров предусматривает постепенный переход ЕАЭС на электронные сертификаты, а также внедрение онлайн-взаимодействия бизнеса и компетентных органов, подтверждающих страну происхождения.
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