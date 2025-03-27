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В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12 - 27.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12
Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:06+0300
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2025-03-27T06:06+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – ПРАЙМ. Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к открытию, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.
"В аэропорту Нового Уренгоя к 7.00 местного времени (5.0 мск) завершены работы по эвакуации грузового самолета АН-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт начинает обслуживание пассажирских рейсов.
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новый уренгой, екатеринбург
Новый Уренгой, ЕКАТЕРИНБУРГ
В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию Ан-12
В Новом Уренгое завершили эвакуацию самолета Ан-12, выкатившегося за пределы ВПП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – ПРАЙМ. Эвакуация самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, завершена, аэропорт готовится к открытию, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.
"В аэропорту Нового Уренгоя к 7.00 местного времени (5.0 мск) завершены работы по эвакуации грузового самолета АН-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт начинает обслуживание пассажирских рейсов.