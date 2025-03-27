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Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже - 27.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,5 рубля.
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юань, рынки, торги
Курс доллара к рублю, юань, Рынки, Торги
10:06 27.03.2025
 
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,5 рубля

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© AFP / STR
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,5 рубля.
 
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