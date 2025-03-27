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Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу
Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу - 27.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу
Владимир Зеленский рассказал, что не будет доверять президенту США Дональду Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать "нарушения" со стороны России, а начнет... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:05+0300
2025-03-27T23:05+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал, что не будет доверять президенту США Дональду Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать "нарушения" со стороны России, а начнет обсуждать ослабление антироссийских санкций. "Если русские нарушают какие-либо договоренности, а Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту. А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский новостной телемарафон. Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытками ударов по Крыму Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности: отказ от атак по энергетическим объектам и прекращение боевых действий в Черном море. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что днем 25 и в ночь на 26 марта украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 и 24 марта. Все вражеские беспилотники были перехвачены. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США
23:05 27.03.2025
 
Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу

Зеленский не будет доверять Трампу, если США не будут замечать "нарушений" со стороны РФ

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал, что не будет доверять президенту США Дональду Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать "нарушения" со стороны России, а начнет обсуждать ослабление антироссийских санкций.
"Если русские нарушают какие-либо договоренности, а Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту. А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский новостной телемарафон.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытками ударов по Крыму Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности: отказ от атак по энергетическим объектам и прекращение боевых действий в Черном море.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Зеленский рассказал, что ему нужно от Трампа
Вчера, 21:23
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что днем 25 и в ночь на 26 марта украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 и 24 марта. Все вражеские беспилотники были перехвачены.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСША
 
 
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