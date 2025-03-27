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Взялись за ЗОЖ: полезным продуктам поправят качество

Взялись за ЗОЖ: полезным продуктам поправят качество - 27.03.2025, ПРАЙМ

Взялись за ЗОЖ: полезным продуктам поправят качество

С 1 марта под обязательную маркировку "Честный знак" попали все виды консервов. В том числе из овощей, фруктов, грибов и ягод. Таких товаров достаточно в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T05:05+0300

2025-03-27T05:05+0300

2025-03-27T05:05+0300

здоровье

бизнес

роскачество

продукты

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. С 1 марта под обязательную маркировку "Честный знак" попали все виды консервов. В том числе из овощей, фруктов, грибов и ягод. Таких товаров достаточно в категории “продукты для правильного питания и ЗОЖ” - “био”, органик” и “эко”.То, что происходит сейчас на полках супермаркетов, где продаются продукты для диабетиков и "ЗОЖников", напоминает подобие разнообразия. Десятки видов варенья, помеченного, как безопасные и даже полезные, содержат концентрации сахарозы, фруктозы или патоки, которые способны навредить здоровому организму. А в некоторых марках фруктовых чипсов и солений может содержаться столько же пестицидов и нитратов, сколько в аналогах из стокового сегмента.Некоторые предполагают, что вряд ли стикер с маркировкой повлияет на качество. Хотя проверок со стороны государственных структур должно стать больше. Но сколько лет уйдет на зачистку данного сегмента от поддельной, а порой опасной продукции?Чего станет однозначно меньше – это контрафакта. Но, к сожалению, пока не настолько, что можно было бы гарантировать решение проблемы. Возьмем для примера на сегодняшний день ситуацию с маркировкой в сегменте одежды, обуви и аксессуаров. Если верить сводкам правоохранительных органов и сообщениям СМИ, объемы контрафакта на рынке "Садовод" снизились незначительно. Там же каким-то неизвестным образом реализуются QR-коды "Честного Знака".Идея ввести маркировку на каждую баночку и упаковку сама по себе отличная. Несмотря на увеличившуюся себестоимость, выгода в долгосрочной перспективе очевидна. "Честный знак" по замыслу должен убрать всех недобросовестных предпринимателей и создать условия для жестких и справедливых правил.Правительством уже принят закон о маркировке продуктов питания "ЭКО"-метками. Согласно Федеральному закону "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 280-ФЗ производители обязаны пройти сертификацию для подтверждения того, что продукция действительно является органической. Без этого сертификата категорически запрещено указывать "ЭКО", "БИО" и прочую маркировку.Специалисты Роскачества недавно проводили проверку 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Результаты подтвердили то, что говорят честные производители уже несколько лет: примерно 90% продуктов с этикетками "organic", "органик" или "органический" не имеют сертификацию, подтверждающую указанную маркировку.Маркировка "Честный знак" не влияет на корректность информации на этикетке, но благодаря ей государство может регулировать ввоз продукцию на территорию РФ "в серую". Помимо этого, "Честный знак" поможет исключить возможность "перебивки" дат производства на более свежие, что исключит возможность купить товар с истекшим сроком годности.Конечно, некоторые требования, на мой взгляд, несколько избыточны. Так, из-за ошибок сканеры иногда ошибочно распознают действующие коды маркировки импортных товаров, как сомнительные. Этот вопрос можно было бы решить перемаркировкой продукции на складе в Москве, но такая перемаркировка запрещена даже при порче, утрате или любом другом дефекте самого стикера с кодом. Это приводит к дополнительным затратам бизнеса, которые можно избежать при возможности повторной маркировки.Безусловно всегда были, есть и будут недобросовестные поставщики, которые ищут лазейки в законах. Это неизбежно. Но с появлением маркировки их станет значительно меньше. Кто-то следует законам, ведет честный бизнес и развивается в своем деле, а кто-то всегда будет искать пути обхода. Практика показывает, что такие компании долго не живут.Автор - сооснователь компании "te Gusto" Давид Арутюнов.

https://1prime.ru/20250317/natsenka-855850267.html

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Давид Арутюнов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/15/855989140_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_6aced5ab279fef3b8289e2bfd3f225c1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Давид Арутюнов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/15/855989140_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_6aced5ab279fef3b8289e2bfd3f225c1.jpg

здоровье, бизнес, роскачество, продукты