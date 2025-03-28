https://1prime.ru/20250328/avto-856122617.html
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат - 28.03.2025, ПРАЙМ
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат
Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T03:03+0300
2025-03-28T03:03+0300
2025-03-28T03:03+0300
авто
спрос на легковые авто
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бизнес
егор васильев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного действия. Как правило, в рамках гарантийного срока глобальных проблем ожидать не стоит, а вот затем начинаются "приятные" сюрпризы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.При этом, современные авто, как правило, оснащаются полуторалитровыми турбомоторами, которые постоянно работают под большой нагрузкой да еще и с энергосберегающими маслами низкой вязкости. Так что стремительный износ деталей шатунно-поршневой группы практически неизбежен. Он проявляется в виде механических шумов при работе мотора, дымности выхлопа и потери мощности.Современные роботы и вариаторы тоже не отличаются надежностью и долговечностью. Особенно если автомобиль эксплуатируется в городе. В этом случае происходит перегрев трансмиссии, в результате которого могут неправильно включаться передачи, появляются рывки или зависания. Подобные агрегаты управляются электроникой, поэтому проблемы могут быть вызваны и некорректной работой программного обеспечения, на которое могут влиять негерметичные разъемы или неисправные датчики.Выход из строя даже простейшего элемента может привести к дорогостоящему ремонту коробки или даже ее замене. С классическими автоматами проблем меньше, но только в случае их регулярного и правильного обслуживания. Если этого не было, то и автомат тоже очень дорог в ремонте, а мест, где это можно сделать по-настоящему качественно, не так много, рассуждает Васильев.Если мы говорим о подключаемом полном приводе, то муфты его активации тоже являются больным местом современных авто. Они постоянно работают в режиме повышенных тепловых и механических нагрузок, из-за чего залитое в них масло быстро теряет свойства, что приводит к износу пакета металлических дисков. И если масло в муфте не менялось каждые 50-60 тысяч километров пробега, то стоит готовиться к проблемам.“Как правило подвеска не столь дорога как все вышеперечисленное, однако только в том случае, если она не адаптивная или электронно управляемая. Срок жизни таких "умных" амортизаторов невелик, так что если автомобиль эксплуатировался на бездорожье, то дорогостоящие проблемы практически неизбежны”, - констатирует специалист.Отдельно стоит отметить проблемы с бортовой электроникой, информационно-развлекательными системами и освещением. Цена современного светодиодного фонаря китайского кроссовера может неприятно удивить даже обеспеченного человека. А безобидные сбои в бортовой электронике могут потребовать дорогостоящего ремонта, сопоставимого по стоимости с приобретением отечественной легковушки.И если при покупке нового авто все гарантийные случаи оплачиваются производителем, то покупая б/у экземпляр по привлекательной цене готовьтесь к тому, что вы очень быстро доплатите за ремонт сумму, соизмеримую с приобретением аналогичного нового авто, заключил Васильев.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, бизнес, егор васильев
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Бизнес, Егор Васильев
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат
Автоэксперт Васильев: самые затратные проблемы с авто начинаются после гарантии
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного действия. Как правило, в рамках гарантийного срока глобальных проблем ожидать не стоит, а вот затем начинаются "приятные" сюрпризы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.
При этом, современные авто, как правило, оснащаются полуторалитровыми турбомоторами, которые постоянно работают под большой нагрузкой да еще и с энергосберегающими маслами низкой вязкости. Так что стремительный износ деталей шатунно-поршневой группы практически неизбежен. Он проявляется в виде механических шумов при работе мотора, дымности выхлопа и потери мощности.
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Современные роботы и вариаторы тоже не отличаются надежностью и долговечностью. Особенно если автомобиль эксплуатируется в городе. В этом случае происходит перегрев трансмиссии, в результате которого могут неправильно включаться передачи, появляются рывки или зависания. Подобные агрегаты управляются электроникой, поэтому проблемы могут быть вызваны и некорректной работой программного обеспечения, на которое могут влиять негерметичные разъемы или неисправные датчики.
Выход из строя даже простейшего элемента может привести к дорогостоящему ремонту коробки или даже ее замене. С классическими автоматами проблем меньше, но только в случае их регулярного и правильного обслуживания. Если этого не было, то и автомат тоже очень дорог в ремонте, а мест, где это можно сделать по-настоящему качественно, не так много, рассуждает Васильев.
Если мы говорим о подключаемом полном приводе, то муфты его активации тоже являются больным местом современных авто. Они постоянно работают в режиме повышенных тепловых и механических нагрузок, из-за чего залитое в них масло быстро теряет свойства, что приводит к износу пакета металлических дисков. И если масло в муфте не менялось каждые 50-60 тысяч километров пробега, то стоит готовиться к проблемам.
“Как правило подвеска не столь дорога как все вышеперечисленное, однако только в том случае, если она не адаптивная или электронно управляемая. Срок жизни таких "умных" амортизаторов невелик, так что если автомобиль эксплуатировался на бездорожье, то дорогостоящие проблемы практически неизбежны”, - констатирует специалист.
Отдельно стоит отметить проблемы с бортовой электроникой, информационно-развлекательными системами и освещением. Цена современного светодиодного фонаря китайского кроссовера может неприятно удивить даже обеспеченного человека. А безобидные сбои в бортовой электронике могут потребовать дорогостоящего ремонта, сопоставимого по стоимости с приобретением отечественной легковушки.
И если при покупке нового авто все гарантийные случаи оплачиваются производителем, то покупая б/у экземпляр по привлекательной цене готовьтесь к тому, что вы очень быстро доплатите за ремонт сумму, соизмеримую с приобретением аналогичного нового авто, заключил Васильев.