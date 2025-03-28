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Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат

Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат - 28.03.2025, ПРАЙМ

Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат

Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T03:03+0300

2025-03-28T03:03+0300

2025-03-28T03:03+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

бизнес

егор васильев

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного действия. Как правило, в рамках гарантийного срока глобальных проблем ожидать не стоит, а вот затем начинаются "приятные" сюрпризы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.При этом, современные авто, как правило, оснащаются полуторалитровыми турбомоторами, которые постоянно работают под большой нагрузкой да еще и с энергосберегающими маслами низкой вязкости. Так что стремительный износ деталей шатунно-поршневой группы практически неизбежен. Он проявляется в виде механических шумов при работе мотора, дымности выхлопа и потери мощности.Современные роботы и вариаторы тоже не отличаются надежностью и долговечностью. Особенно если автомобиль эксплуатируется в городе. В этом случае происходит перегрев трансмиссии, в результате которого могут неправильно включаться передачи, появляются рывки или зависания. Подобные агрегаты управляются электроникой, поэтому проблемы могут быть вызваны и некорректной работой программного обеспечения, на которое могут влиять негерметичные разъемы или неисправные датчики.Выход из строя даже простейшего элемента может привести к дорогостоящему ремонту коробки или даже ее замене. С классическими автоматами проблем меньше, но только в случае их регулярного и правильного обслуживания. Если этого не было, то и автомат тоже очень дорог в ремонте, а мест, где это можно сделать по-настоящему качественно, не так много, рассуждает Васильев.Если мы говорим о подключаемом полном приводе, то муфты его активации тоже являются больным местом современных авто. Они постоянно работают в режиме повышенных тепловых и механических нагрузок, из-за чего залитое в них масло быстро теряет свойства, что приводит к износу пакета металлических дисков. И если масло в муфте не менялось каждые 50-60 тысяч километров пробега, то стоит готовиться к проблемам.“Как правило подвеска не столь дорога как все вышеперечисленное, однако только в том случае, если она не адаптивная или электронно управляемая. Срок жизни таких "умных" амортизаторов невелик, так что если автомобиль эксплуатировался на бездорожье, то дорогостоящие проблемы практически неизбежны”, - констатирует специалист.Отдельно стоит отметить проблемы с бортовой электроникой, информационно-развлекательными системами и освещением. Цена современного светодиодного фонаря китайского кроссовера может неприятно удивить даже обеспеченного человека. А безобидные сбои в бортовой электронике могут потребовать дорогостоящего ремонта, сопоставимого по стоимости с приобретением отечественной легковушки.И если при покупке нового авто все гарантийные случаи оплачиваются производителем, то покупая б/у экземпляр по привлекательной цене готовьтесь к тому, что вы очень быстро доплатите за ремонт сумму, соизмеримую с приобретением аналогичного нового авто, заключил Васильев.

https://1prime.ru/20250325/avto-856090809.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, бизнес, егор васильев