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Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат - 28.03.2025, ПРАЙМ
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат
Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T03:03+0300
2025-03-28T03:03+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
бизнес
егор васильев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного действия. Как правило, в рамках гарантийного срока глобальных проблем ожидать не стоит, а вот затем начинаются "приятные" сюрпризы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.При этом, современные авто, как правило, оснащаются полуторалитровыми турбомоторами, которые постоянно работают под большой нагрузкой да еще и с энергосберегающими маслами низкой вязкости. Так что стремительный износ деталей шатунно-поршневой группы практически неизбежен. Он проявляется в виде механических шумов при работе мотора, дымности выхлопа и потери мощности.Современные роботы и вариаторы тоже не отличаются надежностью и долговечностью. Особенно если автомобиль эксплуатируется в городе. В этом случае происходит перегрев трансмиссии, в результате которого могут неправильно включаться передачи, появляются рывки или зависания. Подобные агрегаты управляются электроникой, поэтому проблемы могут быть вызваны и некорректной работой программного обеспечения, на которое могут влиять негерметичные разъемы или неисправные датчики.Выход из строя даже простейшего элемента может привести к дорогостоящему ремонту коробки или даже ее замене. С классическими автоматами проблем меньше, но только в случае их регулярного и правильного обслуживания. Если этого не было, то и автомат тоже очень дорог в ремонте, а мест, где это можно сделать по-настоящему качественно, не так много, рассуждает Васильев.Если мы говорим о подключаемом полном приводе, то муфты его активации тоже являются больным местом современных авто. Они постоянно работают в режиме повышенных тепловых и механических нагрузок, из-за чего залитое в них масло быстро теряет свойства, что приводит к износу пакета металлических дисков. И если масло в муфте не менялось каждые 50-60 тысяч километров пробега, то стоит готовиться к проблемам.“Как правило подвеска не столь дорога как все вышеперечисленное, однако только в том случае, если она не адаптивная или электронно управляемая. Срок жизни таких "умных" амортизаторов невелик, так что если автомобиль эксплуатировался на бездорожье, то дорогостоящие проблемы практически неизбежны”, - констатирует специалист.Отдельно стоит отметить проблемы с бортовой электроникой, информационно-развлекательными системами и освещением. Цена современного светодиодного фонаря китайского кроссовера может неприятно удивить даже обеспеченного человека. А безобидные сбои в бортовой электронике могут потребовать дорогостоящего ремонта, сопоставимого по стоимости с приобретением отечественной легковушки.И если при покупке нового авто все гарантийные случаи оплачиваются производителем, то покупая б/у экземпляр по привлекательной цене готовьтесь к тому, что вы очень быстро доплатите за ремонт сумму, соизмеримую с приобретением аналогичного нового авто, заключил Васильев.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, бизнес, егор васильев
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Бизнес, Егор Васильев
03:03 28.03.2025
 
Водителям назвали признаки того, что машина вскоре потребует огромных трат

Автоэксперт Васильев: самые затратные проблемы с авто начинаются после гарантии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтосервисы
Автосервисы - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Склонность современных автомобилей к саморазрушению на фоне потребительского отношения водителей к технике делает любое авто финансовой бомбой замедленного действия. Как правило, в рамках гарантийного срока глобальных проблем ожидать не стоит, а вот затем начинаются "приятные" сюрпризы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров”, - отметил он.
При этом, современные авто, как правило, оснащаются полуторалитровыми турбомоторами, которые постоянно работают под большой нагрузкой да еще и с энергосберегающими маслами низкой вязкости. Так что стремительный износ деталей шатунно-поршневой группы практически неизбежен. Он проявляется в виде механических шумов при работе мотора, дымности выхлопа и потери мощности.
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Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
25 марта, 16:03
Современные роботы и вариаторы тоже не отличаются надежностью и долговечностью. Особенно если автомобиль эксплуатируется в городе. В этом случае происходит перегрев трансмиссии, в результате которого могут неправильно включаться передачи, появляются рывки или зависания. Подобные агрегаты управляются электроникой, поэтому проблемы могут быть вызваны и некорректной работой программного обеспечения, на которое могут влиять негерметичные разъемы или неисправные датчики.
Выход из строя даже простейшего элемента может привести к дорогостоящему ремонту коробки или даже ее замене. С классическими автоматами проблем меньше, но только в случае их регулярного и правильного обслуживания. Если этого не было, то и автомат тоже очень дорог в ремонте, а мест, где это можно сделать по-настоящему качественно, не так много, рассуждает Васильев.
Если мы говорим о подключаемом полном приводе, то муфты его активации тоже являются больным местом современных авто. Они постоянно работают в режиме повышенных тепловых и механических нагрузок, из-за чего залитое в них масло быстро теряет свойства, что приводит к износу пакета металлических дисков. И если масло в муфте не менялось каждые 50-60 тысяч километров пробега, то стоит готовиться к проблемам.
“Как правило подвеска не столь дорога как все вышеперечисленное, однако только в том случае, если она не адаптивная или электронно управляемая. Срок жизни таких "умных" амортизаторов невелик, так что если автомобиль эксплуатировался на бездорожье, то дорогостоящие проблемы практически неизбежны”, - констатирует специалист.
Отдельно стоит отметить проблемы с бортовой электроникой, информационно-развлекательными системами и освещением. Цена современного светодиодного фонаря китайского кроссовера может неприятно удивить даже обеспеченного человека. А безобидные сбои в бортовой электронике могут потребовать дорогостоящего ремонта, сопоставимого по стоимости с приобретением отечественной легковушки.
И если при покупке нового авто все гарантийные случаи оплачиваются производителем, то покупая б/у экземпляр по привлекательной цене готовьтесь к тому, что вы очень быстро доплатите за ремонт сумму, соизмеримую с приобретением аналогичного нового авто, заключил Васильев.
 
Автоспрос на легковые автоподержанные автоБизнесЕгор Васильев
 
 
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