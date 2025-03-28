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Биржевая цена бензина Аи-92 выросла за неделю в России

Биржевая цена бензина Аи-92 выросла за неделю в России - 28.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 выросла за неделю в России

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,06%, в то же время марка Аи-95, напротив, подешевела на 0,78%, следует из материалов... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T16:44+0300

2025-03-28T16:44+0300

2025-03-28T16:44+0300

энергетика

рынки

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,06%, в то же время марка Аи-95, напротив, подешевела на 0,78%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 поднялась на 0,44%, до 51 657 рублей за тонну, на Аи-95 - на 0,13%, до 57 672 рублей. В то же время тонна зимнего дизельного топлива подешевела по итогам торговой сессии на 0,84%, до 59 070 рублей. Стоимость летнего дизтоплива снизилась на 0,02% - до 60 282 рублей за тонну. Мазут снизился в цене на 0,85%, до 28 152 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,82%, до 76 194 рублей. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,69% - до 16 736 рублей за тонну. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250326/benzin-856134491.html

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рынки, еаэс, аи-92, аи-95