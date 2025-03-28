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Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин - 28.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин
Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T07:17+0300
2025-03-28T07:17+0300
экономика
бизнес
россия
крым
дон
самара
роскачество
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок. Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации. Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре. В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет. "Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, крым, дон, самара, роскачество, минпромторг, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Дон, САМАРА, Роскачество, Минпромторг, Минсельхоз
07:17 28.03.2025
 
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин

Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование оранжевых вин

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок.
Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации.
Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре.
В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет.
"Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКРЫМДонСАМАРАРоскачествоМинпромторгМинсельхоз
 
 
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