https://1prime.ru/20250328/eksperty-856181707.html
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин - 28.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин
Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T07:17+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок.
Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации.
Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре.
В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет.
"Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
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бизнес, россия, крым, дон, самара, роскачество, минпромторг, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Дон, САМАРА, Роскачество, Минпромторг, Минсельхоз
Эксперты "Винного гида России" впервые провели исследование оранжевых вин
Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование оранжевых вин
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок.
Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации.
Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре.
В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет.
"Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.