https://1prime.ru/20250328/er-riyad-856194832.html

Карасин рассказал о встрече с США в Эр-Рияде по Украине

Карасин рассказал о встрече с США в Эр-Рияде по Украине - 28.03.2025, ПРАЙМ

Карасин рассказал о встрече с США в Эр-Рияде по Украине

Работать с нынешней экспертной командой из Соединенных Штатов можно, американские коллеги слушают и воспринимают, рассказал в эфире телеканала "Россия 24"... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:39+0300

2025-03-28T14:39+0300

2025-03-28T14:39+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Работать с нынешней экспертной командой из Соединенных Штатов можно, американские коллеги слушают и воспринимают, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" председатель комитета Совета Федерации по международным делам, член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде Григорий Карасин. "Работать с нынешней командой экспертной Соединенных Штатов в принципе можно. Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции", - отметил парламентарий.По его словам, это обычная дипломатическая работа - сопоставление позиций для того, чтобы выработать какой-то modus operandi, то есть образ действия.Карасин отметил, что встреча в Эр-Рияде делегаций РФ и США была конструктивной, спокойной, при этом наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече.Парламентарий считает, что встречи с США на уровне экспертов продолжатся, будут поставлены новые задачи руководством РФ."Я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся, и будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной", - сказал он.По словам Карасина, Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать."На этом раунде подобной тональности не было... мы не обсуждали поведение киевской власти, но, видимо, наступит такой период, когда это надо будет обсуждать, потому что они непредсказуемы", - сказал он.Карасин также рассказал, что со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США."Почему так долго сидели, потому что команда абсолютно новая. Команда, которая представляла собой государственный департамент, совет по национальной безопасности, министерство обороны, ЦРУ. Наша команда приблизительно соответствовала этим профилям, были сотрудники и министерства иностранных дел, и федеральной службы безопасности, и министерства обороны", - сказал он.Также сенатор уточнил, что российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией."До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы её не видели", - сказал он.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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