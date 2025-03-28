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Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт

Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт - 28.03.2025, ПРАЙМ

Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт

Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, так как в этой стране работают в основном американские компании, а вот Бразилии, видимо, интересно... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T03:30+0300

2025-03-28T03:30+0300

2025-03-28T03:30+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, так как в этой стране работают в основном американские компании, а вот Бразилии, видимо, интересно поучаствовать в управлении предложением нефти, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Эксперт отметил, что ожидает в ближайшие годы основной прирост добычи нефти именно от этих стран. Он подчеркнул, что угрозу от новых игроков ощущают и сами страны ОПЕК+. "Неслучайно и Бразилия, и Гайана несколько лет назад получили приглашение войти в альянс. И в общем-то Бразилия после почти двухлетнего размышления согласилась присоединиться, но пока она категорически отвергает возможность брать на себя обязательства по сокращению добычи. Но факт того, что они уже вошли в этот "клуб", говорит о том, что им тоже интересно поиграть в управление предложением нефти", - сказал Громов. "Гайане же весь объем добычи обеспечивается зарубежными партнерами, в первую очередь американскими. Поэтому в этой ситуации Гайана никогда, скорее всего, не войдет в какой-либо альянс с ОПЕК+", - добавил эксперт. Бразилия стала сотрудничать с альянсом еще с 1 января 2024 года, но, как пояснял журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, кооперация этой страны и ОПЕК+ не связана с соглашением альянса о сокращении добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC). В феврале ОПЕК сообщил, что Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, которая была подписана в июле 2019 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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