Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250328/gajana-856179805.html
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт - 28.03.2025, ПРАЙМ
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, так как в этой стране работают в основном американские компании, а вот Бразилии, видимо, интересно... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T03:30+0300
2025-03-28T03:30+0300
нефть
энергетика
экономика
бразилия
гайана
москва
хайсам аль-гайс
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856179805.jpg?1743121834
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, так как в этой стране работают в основном американские компании, а вот Бразилии, видимо, интересно поучаствовать в управлении предложением нефти, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Эксперт отметил, что ожидает в ближайшие годы основной прирост добычи нефти именно от этих стран. Он подчеркнул, что угрозу от новых игроков ощущают и сами страны ОПЕК+. "Неслучайно и Бразилия, и Гайана несколько лет назад получили приглашение войти в альянс. И в общем-то Бразилия после почти двухлетнего размышления согласилась присоединиться, но пока она категорически отвергает возможность брать на себя обязательства по сокращению добычи. Но факт того, что они уже вошли в этот "клуб", говорит о том, что им тоже интересно поиграть в управление предложением нефти", - сказал Громов. "Гайане же весь объем добычи обеспечивается зарубежными партнерами, в первую очередь американскими. Поэтому в этой ситуации Гайана никогда, скорее всего, не войдет в какой-либо альянс с ОПЕК+", - добавил эксперт. Бразилия стала сотрудничать с альянсом еще с 1 января 2024 года, но, как пояснял журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, кооперация этой страны и ОПЕК+ не связана с соглашением альянса о сокращении добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC). В феврале ОПЕК сообщил, что Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, которая была подписана в июле 2019 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
бразилия
гайана
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бразилия, гайана, москва, хайсам аль-гайс, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, БРАЗИЛИЯ, ГАЙАНА, МОСКВА, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК
03:30 28.03.2025
 
Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, заявил эксперт

Эксперт Громов: Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Гайана, скорее всего, никогда не войдет в ОПЕК+, так как в этой стране работают в основном американские компании, а вот Бразилии, видимо, интересно поучаствовать в управлении предложением нефти, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Эксперт отметил, что ожидает в ближайшие годы основной прирост добычи нефти именно от этих стран. Он подчеркнул, что угрозу от новых игроков ощущают и сами страны ОПЕК+.
"Неслучайно и Бразилия, и Гайана несколько лет назад получили приглашение войти в альянс. И в общем-то Бразилия после почти двухлетнего размышления согласилась присоединиться, но пока она категорически отвергает возможность брать на себя обязательства по сокращению добычи. Но факт того, что они уже вошли в этот "клуб", говорит о том, что им тоже интересно поиграть в управление предложением нефти", - сказал Громов.
"Гайане же весь объем добычи обеспечивается зарубежными партнерами, в первую очередь американскими. Поэтому в этой ситуации Гайана никогда, скорее всего, не войдет в какой-либо альянс с ОПЕК+", - добавил эксперт.
Бразилия стала сотрудничать с альянсом еще с 1 января 2024 года, но, как пояснял журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, кооперация этой страны и ОПЕК+ не связана с соглашением альянса о сокращении добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC). В феврале ОПЕК сообщил, что Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+, которая была подписана в июле 2019 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьБРАЗИЛИЯГАЙАНАМОСКВАХайсам аль-ГайсОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала