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В ИЭФ оценили добычу нефти в США - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В ИЭФ оценили добычу нефти в США
В ИЭФ оценили добычу нефти в США - 28.03.2025, ПРАЙМ
В ИЭФ оценили добычу нефти в США
Добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности несмотря на планы американского президента увеличивать предложение, заявил в интервью РИА... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T04:46+0300
2025-03-28T04:46+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
москва
гайана
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности несмотря на планы американского президента увеличивать предложение, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Добыча в США близка к своей максимальной мощности несмотря на планы Трампа увеличивать предложение американской нефти. И рано или поздно нефтепроизводство там начнет снижаться", - сказал эксперт. Он отметил, что в будущем уменьшение американского предложения нефти компенсирует ожидаемый рост добычи в Гайане и Бразилии, что поддержит силу ОПЕК+ на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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нефть, сша, москва, гайана, дональд трамп, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, США, МОСКВА, ГАЙАНА, Дональд Трамп, ОПЕК
04:46 28.03.2025
 
В ИЭФ оценили добычу нефти в США

Эксперт Громов: добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности несмотря на планы американского президента увеличивать предложение, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"Добыча в США близка к своей максимальной мощности несмотря на планы Трампа увеличивать предложение американской нефти. И рано или поздно нефтепроизводство там начнет снижаться", - сказал эксперт.
Он отметил, что в будущем уменьшение американского предложения нефти компенсирует ожидаемый рост добычи в Гайане и Бразилии, что поддержит силу ОПЕК+ на мировом рынке.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАМОСКВАГАЙАНАДональд ТрампОПЕК
 
 
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