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В ИЭФ оценили добычу нефти в США

В ИЭФ оценили добычу нефти в США - 28.03.2025, ПРАЙМ

В ИЭФ оценили добычу нефти в США

Добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности несмотря на планы американского президента увеличивать предложение, заявил в интервью РИА... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T04:46+0300

2025-03-28T04:46+0300

2025-03-28T04:46+0300

энергетика

нефть

экономика

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гайана

дональд трамп

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США близка к максимуму производственной мощности несмотря на планы американского президента увеличивать предложение, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Добыча в США близка к своей максимальной мощности несмотря на планы Трампа увеличивать предложение американской нефти. И рано или поздно нефтепроизводство там начнет снижаться", - сказал эксперт. Он отметил, что в будущем уменьшение американского предложения нефти компенсирует ожидаемый рост добычи в Гайане и Бразилии, что поддержит силу ОПЕК+ на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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нефть, сша, москва, гайана, дональд трамп, опек