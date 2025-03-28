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В ИЭФ оценили потенциал роста добычи нефти в Канаде - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В ИЭФ оценили потенциал роста добычи нефти в Канаде
В ИЭФ оценили потенциал роста добычи нефти в Канаде - 28.03.2025, ПРАЙМ
В ИЭФ оценили потенциал роста добычи нефти в Канаде
Потенциал увеличения добычи нефти в Канаде будет ограничен, если торговая война с США будет обостряться, заявил в интервью РИА Новости главный директор по... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T05:31+0300
2025-03-28T05:31+0300
энергетика
нефть
экономика
канада
сша
норвегия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Потенциал увеличения добычи нефти в Канаде будет ограничен, если торговая война с США будет обостряться, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "У Канады же есть вопросы с тем, чем закончится ее противостояние с США, потому что это основной покупатель ее нефти. Если торговая война будет обостряться, то и у этой страны потенциал наращивания добычи окажется существенно ограниченным", - сказал он. Громов отметил, что другой крупный игрок - Норвегия - уже вышел на полную мощность своей добычи и новых крупных проектов в этой стране не ожидается. Поэтому в скором времени доля Норвегии на мировом рынке нефти начнет сокращаться, прогнозирует эксперт. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку до 20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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нефть, канада, сша, норвегия
Энергетика, Нефть, Экономика, КАНАДА, США, НОРВЕГИЯ
05:31 28.03.2025
 
В ИЭФ оценили потенциал роста добычи нефти в Канаде

ИЭФ: добыча нефти в Канаде будет ограничена при обострении торговой войны с США

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Потенциал увеличения добычи нефти в Канаде будет ограничен, если торговая война с США будет обостряться, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"У Канады же есть вопросы с тем, чем закончится ее противостояние с США, потому что это основной покупатель ее нефти. Если торговая война будет обостряться, то и у этой страны потенциал наращивания добычи окажется существенно ограниченным", - сказал он.
Громов отметил, что другой крупный игрок - Норвегия - уже вышел на полную мощность своей добычи и новых крупных проектов в этой стране не ожидается. Поэтому в скором времени доля Норвегии на мировом рынке нефти начнет сокращаться, прогнозирует эксперт.
США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку до 20%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКАНАДАСШАНОРВЕГИЯ
 
 
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