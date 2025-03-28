https://1prime.ru/20250328/kredit-856201940.html
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля - 28.03.2025, ПРАЙМ
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля
С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:07+0300
2025-03-28T18:07+0300
2025-03-28T18:07+0300
экономика
банки
финансы
пск
банк россии
потребительский кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита, сообщается на сайте Банка России. "С 1 апреля возобновляется ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам. ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей", - говорится в сообщении. В декабре прошлого года ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
https://1prime.ru/20250328/stavka-856195451.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_247:0:1378:848_1920x0_80_0_0_da269292a86026668624dc4e81b105ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, пск, банк россии, потребительский кредит
Экономика, Банки, Финансы, ПСК, Банк России, потребительский кредит
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля
ЦБ: ограничение полной стоимости потребительских кредитов возобновляется с 1 апреля
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита, сообщается на сайте Банка России.
"С 1 апреля возобновляется ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам. ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%