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Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля - 28.03.2025, ПРАЙМ
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля
С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:07+0300
2025-03-28T18:07+0300
экономика
банки
финансы
пск
банк россии
потребительский кредит
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита, сообщается на сайте Банка России. "С 1 апреля возобновляется ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам. ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей", - говорится в сообщении. В декабре прошлого года ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
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банки, финансы, пск, банк россии, потребительский кредит
Экономика, Банки, Финансы, ПСК, Банк России, потребительский кредит
18:07 28.03.2025
 
Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновляется с 1 апреля

ЦБ: ограничение полной стоимости потребительских кредитов возобновляется с 1 апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита, сообщается на сайте Банка России.
"С 1 апреля возобновляется ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам. ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%
14:46
 
ЭкономикаБанкиФинансыПСКБанк Россиипотребительский кредит
 
 
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