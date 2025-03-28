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Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО
Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО - 28.03.2025, ПРАЙМ
Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО
Отечественная Lada в последние три года лидирует по числу оформленных полисов каско и ОСАГО, на втором месте - Kia, выяснили для РИА Новости эксперты... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T08:54+0300
2025-03-28T08:54+0300
бизнес
lada
авто
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Отечественная Lada в последние три года лидирует по числу оформленных полисов каско и ОСАГО, на втором месте - Kia, выяснили для РИА Новости эксперты "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data. "Самая популярная автомобильная марка в России - Lada. На ее долю приходится 11% всех оформленных полисов. При этом наиболее популярен этот автомобиль в таких городах, как Самара (17%), Волгоград (16%), Пермь (14%), Челябинск (14%), Казань (13%) и Уфа (13%)", - сказано в исследовании на основе данных полисов каско и ОСАГО "Т-Страхования" с января 2022 по февраль 2025 года включительно. "Следующая по популярности - Kia. Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет доля оформленных полисов для этой марки снижалась, по состоянию на февраль 2025 года она продолжает оставаться в числе лидеров — доля от всех оформленных полисов по ней находится на уровне 8%. Особенным спросом этот автомобиль пользуется в Краснодаре (11%), Санкт-Петербурге (10%) и Москве (9%). Закрывают топ-5 самых популярных марок автомобилей Hyundai, Toyota и Volkswagen, на которые приходится 7 и по 6% соответственно", - добавили они. С 2022 года существенно выросла популярность автомобилей китайских производителей: Chery, Haval, Geely. Если в 2022 году в среднем на каждую из них приходилось 0,6% всех оформленных полисов, то по состоянию на февраль 2025 года доля каждой марки выросла до 2%. Менее популярными за весь период исследования оказались Audi, Honda, ГАЗ, Opel, Lexus, Volvo, Subaru, Peugeot, Land Rover и Suzuki - на них приходится от 1 до 2% всех оформленных полисов, рассказывают эксперты. В других регионах, например в Ростове-на-Дону жители отдают предпочтение марке Hyundai (12%), а в Нижнем Новгороде популярностью пользуется BMW (14%). Петербуржцам и москвичам больше всего по душе Kia - 10 и 9%. А в сибирских городах - Красноярске (14%), Новосибирске (13%) и Омске (11%) - первую строчку по популярности занимает японская марка Toyota, ее доля там 14%, 13% и 11% соответственно, выяснили авторы исследования. Как показало исследование, с 2022 года автовладельцы чаще всего обращались в страховую после ДТП. На такие случаи приходится 85,2% от всех обращений. В числе других частотных случаев - повреждение стекол (6%), столкновения с забором, столбом, деревом и прочим (3,5%), порча автомобиля третьими лицами (2,5%) и иные происшествия, такие как угон автомобиля и кража его запчастей (дисков, кузовных элементов и так далее), стихийные бедствия, падение объектов и прочее (2%). От повреждения стекол за исследуемый период чаще всего страдают автомобилисты из Псковской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Столкновения с забором, столбом, деревом и прочим чаще всего происходили с автомобилистами из Еврейской автономной области, Новгородской и Владимирской областей. С порчей автомобиля третьими лицами чаще всего сталкивались владельцы машин из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Сахалинской области, рассказали эксперты.
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бизнес, lada, авто
Бизнес, Lada, Авто
08:54 28.03.2025
 
Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО

Lada в последние три года лидирует по числу полисов каско и ОСАГО

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Отечественная Lada в последние три года лидирует по числу оформленных полисов каско и ОСАГО, на втором месте - Kia, выяснили для РИА Новости эксперты "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data.
"Самая популярная автомобильная марка в России - Lada. На ее долю приходится 11% всех оформленных полисов. При этом наиболее популярен этот автомобиль в таких городах, как Самара (17%), Волгоград (16%), Пермь (14%), Челябинск (14%), Казань (13%) и Уфа (13%)", - сказано в исследовании на основе данных полисов каско и ОСАГО "Т-Страхования" с января 2022 по февраль 2025 года включительно.
"Следующая по популярности - Kia. Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет доля оформленных полисов для этой марки снижалась, по состоянию на февраль 2025 года она продолжает оставаться в числе лидеров — доля от всех оформленных полисов по ней находится на уровне 8%. Особенным спросом этот автомобиль пользуется в Краснодаре (11%), Санкт-Петербурге (10%) и Москве (9%). Закрывают топ-5 самых популярных марок автомобилей Hyundai, Toyota и Volkswagen, на которые приходится 7 и по 6% соответственно", - добавили они.
С 2022 года существенно выросла популярность автомобилей китайских производителей: Chery, Haval, Geely. Если в 2022 году в среднем на каждую из них приходилось 0,6% всех оформленных полисов, то по состоянию на февраль 2025 года доля каждой марки выросла до 2%. Менее популярными за весь период исследования оказались Audi, Honda, ГАЗ, Opel, Lexus, Volvo, Subaru, Peugeot, Land Rover и Suzuki - на них приходится от 1 до 2% всех оформленных полисов, рассказывают эксперты.
В других регионах, например в Ростове-на-Дону жители отдают предпочтение марке Hyundai (12%), а в Нижнем Новгороде популярностью пользуется BMW (14%). Петербуржцам и москвичам больше всего по душе Kia - 10 и 9%. А в сибирских городах - Красноярске (14%), Новосибирске (13%) и Омске (11%) - первую строчку по популярности занимает японская марка Toyota, ее доля там 14%, 13% и 11% соответственно, выяснили авторы исследования.
Как показало исследование, с 2022 года автовладельцы чаще всего обращались в страховую после ДТП. На такие случаи приходится 85,2% от всех обращений. В числе других частотных случаев - повреждение стекол (6%), столкновения с забором, столбом, деревом и прочим (3,5%), порча автомобиля третьими лицами (2,5%) и иные происшествия, такие как угон автомобиля и кража его запчастей (дисков, кузовных элементов и так далее), стихийные бедствия, падение объектов и прочее (2%).
От повреждения стекол за исследуемый период чаще всего страдают автомобилисты из Псковской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Столкновения с забором, столбом, деревом и прочим чаще всего происходили с автомобилистами из Еврейской автономной области, Новгородской и Владимирской областей. С порчей автомобиля третьими лицами чаще всего сталкивались владельцы машин из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Сахалинской области, рассказали эксперты.
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