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В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/lizing-856193224.html
В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года
В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года
Автомобили, выпущенные в течение четвертого квартала прошлого года, смогут участвовать в программе льготного лизинга 2025 года, ранее доступ был только для... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:49+0300
2025-03-28T13:49+0300
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобили, выпущенные в течение четвертого квартала прошлого года, смогут участвовать в программе льготного лизинга 2025 года, ранее доступ был только для транспортных средств, выпущенных в год действия программы, сообщил Минпромторг России. "Также в течение 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение четвертого квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии", - говорится в сообщении. В Минпромторге пояснили, что такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых и легких коммерческих автомобилей и прицепов.
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россия, авто
Экономика, РОССИЯ, Авто
13:49 28.03.2025
 
В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года

Власти включили в льготный лизинг 2025 года машины, выпущенные в IV квартале 2024 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобили, выпущенные в течение четвертого квартала прошлого года, смогут участвовать в программе льготного лизинга 2025 года, ранее доступ был только для транспортных средств, выпущенных в год действия программы, сообщил Минпромторг России.
"Также в течение 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение четвертого квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии", - говорится в сообщении.
В Минпромторге пояснили, что такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых и легких коммерческих автомобилей и прицепов.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Минпромторг увеличил скидку по льготному лизингу на общественный транспорт
13:33
 
ЭкономикаРОССИЯАвто
 
 
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