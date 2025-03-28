https://1prime.ru/20250328/lizing-856193224.html

В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года

В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года - 28.03.2025, ПРАЙМ

В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года

Автомобили, выпущенные в течение четвертого квартала прошлого года, смогут участвовать в программе льготного лизинга 2025 года, ранее доступ был только для... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:49+0300

2025-03-28T13:49+0300

2025-03-28T13:49+0300

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобили, выпущенные в течение четвертого квартала прошлого года, смогут участвовать в программе льготного лизинга 2025 года, ранее доступ был только для транспортных средств, выпущенных в год действия программы, сообщил Минпромторг России. "Также в течение 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение четвертого квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии", - говорится в сообщении. В Минпромторге пояснили, что такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых и легких коммерческих автомобилей и прицепов.

https://1prime.ru/20250328/minpromtorg-856192765.html

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россия, авто