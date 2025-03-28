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Франция не прибегнет к "скрытым налогам" ради Киева, утверждает Макрон

Франция не прибегнет к "скрытым налогам" ради Киева, утверждает Макрон - 28.03.2025, ПРАЙМ

Франция не прибегнет к "скрытым налогам" ради Киева, утверждает Макрон

Дополнительная военная помощь Украине не будет финансироваться за счет "скрытых или дополнительных налогов", утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T21:19+0300

2025-03-28T21:19+0300

2025-03-28T21:19+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 мар - ПРАЙМ. Дополнительная военная помощь Украине не будет финансироваться за счет "скрытых или дополнительных налогов", утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. В среду французский лидер заявил, что страна выделит Украине дополнительную военную помощь на два миллиарда евро. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявление президента сообщением в соцсети X: "Этим вечером долг Франции: 3300 миллиарда евро + 2". Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне объявления новой помощи заявил о проведении демонстрации в Париже в субботу в поддержку мира. "Нет, эта помощь не будет финансироваться за счет скрытых или дополнительных налогов, это совершенно неверно", - говорит Макрон в ролике.По его словам, финансирование этой помощи обеспечено принятым во Франции законом "о военном программировании" на 2024-2030 годы, согласно которому бюджет военного ведомства к концу этого срока вырастет вдвое за последние 15 лет. Кроме того, Макрон указал на европейское финансирование и финансирование в рамках стран "Большой семерки". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250327/makron-856166132.html

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франция, эммануэль макрон, украина