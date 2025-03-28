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Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО
Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО - 28.03.2025, ПРАЙМ
Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО
Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:51+0300
2025-03-28T11:51+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского, заявляет в пятницу Минобороны РФ. В пятницу, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен. В тот же день российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе. "Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - говорится в сообщении.
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россия, всу, минобороны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, Минобороны
11:51 28.03.2025
 
Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО

МО: киевский режим бьет по энергетике РФ, нарушая собственные обязательства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского, заявляет в пятницу Минобороны РФ.
В пятницу, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен.
В тот же день российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.
"Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУМинобороны
 
 
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