https://1prime.ru/20250328/minoborony-856188067.html

Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО

Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО - 28.03.2025, ПРАЙМ

Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО

Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:51+0300

2025-03-28T11:51+0300

2025-03-28T11:51+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского, заявляет в пятницу Минобороны РФ. В пятницу, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен. В тот же день российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе. "Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - говорится в сообщении.

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россия, всу, минобороны