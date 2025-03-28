Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/neft-856182406.html
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром - 28.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T08:52+0300
2025-03-28T08:52+0300
экономика
рынки
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 69,75 доллара. "Фундаментальные показатели слабы", - цитирует агентство Блумберг аналитика по сырьевым товарам Samsung Futures Inc. Кима Квангрэ (Kim Kwangrae). Аналитик добавил, что санкции и пошлины подкрепили недавний рост цен на нефть, в то время как геополитическая напряженность усилила неопределенность на рынке. Участники рынка ждут еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.
https://1prime.ru/20250327/neft-856170389.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, нефть
Экономика, Рынки, Нефть
08:52 28.03.2025
 
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 69,75 доллара.
"Фундаментальные показатели слабы", - цитирует агентство Блумберг аналитика по сырьевым товарам Samsung Futures Inc. Кима Квангрэ (Kim Kwangrae). Аналитик добавил, что санкции и пошлины подкрепили недавний рост цен на нефть, в то время как геополитическая напряженность усилила неопределенность на рынке.
Участники рынка ждут еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.
Нефтепереработка
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд
Вчера, 18:19
 
ЭкономикаРынкиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала