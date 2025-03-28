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Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром - 28.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T08:52+0300
2025-03-28T08:52+0300
2025-03-28T08:52+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 69,75 доллара. "Фундаментальные показатели слабы", - цитирует агентство Блумберг аналитика по сырьевым товарам Samsung Futures Inc. Кима Квангрэ (Kim Kwangrae). Аналитик добавил, что санкции и пошлины подкрепили недавний рост цен на нефть, в то время как геополитическая напряженность усилила неопределенность на рынке. Участники рынка ждут еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.
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рынки, нефть
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26% - до 73,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 69,75 доллара.
"Фундаментальные показатели слабы", - цитирует агентство Блумберг аналитика по сырьевым товарам Samsung Futures Inc. Кима Квангрэ (Kim Kwangrae). Аналитик добавил, что санкции и пошлины подкрепили недавний рост цен на нефть, в то время как геополитическая напряженность усилила неопределенность на рынке.
Участники рынка ждут еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.
Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд