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Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/neft-856183916.html
Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году
Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году - 28.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году
Мировые цены на нефть в 2025 году будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, если не произойдет форс-мажоров с переговорами по Украине и спросом в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:22+0300
2025-03-28T09:22+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в 2025 году будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, если не произойдет форс-мажоров с переговорами по Украине и спросом в Китае, поделился прогнозом в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Если не произойдет никаких форс-мажоров, цены на нефть будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель. "Черными лебедями", которые могут повлиять на этот прогноз, я считаю ситуацию с переговорами по Украине и ожидания по росту спроса на нефть в Китае", - сказал эксперт. Он отметил, что если США и Россия вдруг не смогут найти компромисс в украинском конфликте, то американский президент Дональд Трамп может начать давить на Индию как крупнейшего покупателя, как минимум, морской российской нефти. Это, по прогнозам Громова, может "подбросить" цены выше этих диапазонов. А если спрос в Китае вырастет сильно меньше прогнозов, это, напротив, опустит котировки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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нефть
Экономика, Нефть
09:22 28.03.2025
 
Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году

Эксперт громов: цены на нефть в мире будут колебаться в $65-70 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в 2025 году будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, если не произойдет форс-мажоров с переговорами по Украине и спросом в Китае, поделился прогнозом в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"Если не произойдет никаких форс-мажоров, цены на нефть будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель. "Черными лебедями", которые могут повлиять на этот прогноз, я считаю ситуацию с переговорами по Украине и ожидания по росту спроса на нефть в Китае", - сказал эксперт.
Он отметил, что если США и Россия вдруг не смогут найти компромисс в украинском конфликте, то американский президент Дональд Трамп может начать давить на Индию как крупнейшего покупателя, как минимум, морской российской нефти. Это, по прогнозам Громова, может "подбросить" цены выше этих диапазонов. А если спрос в Китае вырастет сильно меньше прогнозов, это, напротив, опустит котировки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром
08:52
 
ЭкономикаНефть
 
 
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