https://1prime.ru/20250328/neft-856183916.html

Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году

Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году - 28.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт дал прогноз по ценам на нефть в 2025 году

Мировые цены на нефть в 2025 году будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, если не произойдет форс-мажоров с переговорами по Украине и спросом в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:22+0300

2025-03-28T09:22+0300

2025-03-28T09:22+0300

экономика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_0:114:2810:1695_1920x0_80_0_0_f7dfc9fa44fcb8dff8eeaf0767b3f261.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в 2025 году будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, если не произойдет форс-мажоров с переговорами по Украине и спросом в Китае, поделился прогнозом в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Если не произойдет никаких форс-мажоров, цены на нефть будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель. "Черными лебедями", которые могут повлиять на этот прогноз, я считаю ситуацию с переговорами по Украине и ожидания по росту спроса на нефть в Китае", - сказал эксперт. Он отметил, что если США и Россия вдруг не смогут найти компромисс в украинском конфликте, то американский президент Дональд Трамп может начать давить на Индию как крупнейшего покупателя, как минимум, морской российской нефти. Это, по прогнозам Громова, может "подбросить" цены выше этих диапазонов. А если спрос в Китае вырастет сильно меньше прогнозов, это, напротив, опустит котировки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250328/neft-856182406.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть