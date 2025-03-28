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Цена нефти снижается
Цена нефти снижается - 28.03.2025, ПРАЙМ
Цена нефти снижается
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, при этом с начала недели котировки могут показать рост третью неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:40+0300
2025-03-28T14:40+0300
2025-03-28T14:40+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, при этом с начала недели котировки могут показать рост третью неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.28 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,16% - до 73,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 69,84 доллара. На текущей неделе стоимость Brent росла с понедельника по четверг четыре дня подряд, WTI – показывает снижение второй день за текущую неделю. Наиболее заметный рост котировок наблюдался в понедельник и среду (примерно на 1% и 0,9% соответственно). С начала недели, таким образом, нефть уже подорожала более чем на 2% к закрытию прошлой пятницы, что может стать третьей неделей роста котировок подряд. В понедельник цены выросли на фоне геополитических опасений, в среду трейдеры обратили внимание на статистику из США. Минэнерго страны тогда сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 21 марта снизились на 3,3 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 1,5 миллиона. "На рынке нефти может усилиться волатильность и риск отката… Трейдеры могут с осторожностью относиться к любым событиям, которые могут усугубить перебои с поставками", - прокомментировала газете Wall Street Journal стратег-консультант по финансовым рынкам Exness Мария Агустина Патти (Maria Agustina Patti). Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.
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нефть, сша, рынки
Энергетика, Нефть, США, Рынки
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, при этом с начала недели котировки могут показать рост третью неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.28 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,16% - до 73,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 69,84 доллара.
На текущей неделе стоимость Brent росла с понедельника по четверг четыре дня подряд, WTI – показывает снижение второй день за текущую неделю. Наиболее заметный рост котировок наблюдался в понедельник и среду (примерно на 1% и 0,9% соответственно). С начала недели, таким образом, нефть уже подорожала более чем на 2% к закрытию прошлой пятницы, что может стать третьей неделей роста котировок подряд.
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В понедельник цены выросли на фоне геополитических опасений, в среду трейдеры обратили внимание на статистику из США. Минэнерго страны тогда сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 21 марта снизились на 3,3 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 1,5 миллиона.
"На рынке нефти может усилиться волатильность и риск отката… Трейдеры могут с осторожностью относиться к любым событиям, которые могут усугубить перебои с поставками", - прокомментировала газете Wall Street Journal стратег-консультант по финансовым рынкам Exness Мария Агустина Патти (Maria Agustina Patti).
Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.