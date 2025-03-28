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Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом

Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом - 28.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, однако по итогам недели могут остаться в плюсе и показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют... | 28.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, однако по итогам недели могут остаться в плюсе и показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,78% - до 72,77 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 69,37 доллара. С понедельника сырье обеих марок подорожало примерно на 1,6%. За две предыдущие недели стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,9%. Влияние на мировые рынки, в том числе на котировки нефти, оказывают ожидания относительно торговой политики США. Инвесторы с беспокойством ожидают объявления президентом Дональдом Трампом товарных пошлин в отношении ряда стран, которое запланировано на 2 апреля. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 марта их число снизилось на 2 - до 484 агрегатов.

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сша, нефть, рынки