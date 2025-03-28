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Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250328/neft-856206699.html
Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом
Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом - 28.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, однако по итогам недели могут остаться в плюсе и показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T20:28+0300
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энергетика
сша
нефть
рынки
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, однако по итогам недели могут остаться в плюсе и показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,78% - до 72,77 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 69,37 доллара. С понедельника сырье обеих марок подорожало примерно на 1,6%. За две предыдущие недели стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,9%. Влияние на мировые рынки, в том числе на котировки нефти, оказывают ожидания относительно торговой политики США. Инвесторы с беспокойством ожидают объявления президентом Дональдом Трампом товарных пошлин в отношении ряда стран, которое запланировано на 2 апреля. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 марта их число снизилось на 2 - до 484 агрегатов.
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сша, нефть, рынки
Энергетика, США, Нефть, Рынки
20:28 28.03.2025 (обновлено: 20:29 28.03.2025)
 
Цены на нефть готовятся завершить третью неделю подряд ростом

Цены на нефть снижаюс, но готовятся завершить третью неделю подряд ростом

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, однако по итогам недели могут остаться в плюсе и показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,78% - до 72,77 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,79%, до 69,37 доллара.
С понедельника сырье обеих марок подорожало примерно на 1,6%. За две предыдущие недели стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,9%.
Нефтепереработка
Цена нефти снижается
14:40
Влияние на мировые рынки, в том числе на котировки нефти, оказывают ожидания относительно торговой политики США. Инвесторы с беспокойством ожидают объявления президентом Дональдом Трампом товарных пошлин в отношении ряда стран, которое запланировано на 2 апреля.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 марта их число снизилось на 2 - до 484 агрегатов.
 
ЭнергетикаСШАНефтьРынки
 
 
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