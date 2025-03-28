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Оверчук оценил успехи Большого евразийского партнерства

Оверчук оценил успехи Большого евразийского партнерства - 28.03.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил успехи Большого евразийского партнерства

Десять лет, прошедшие после выдвижения президентом РФ Владимиром Путиным инициативы создания Большого евразийского партнерства (БЕП), показали... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:07+0300

2025-03-28T15:07+0300

2025-03-28T15:07+0300

экономика

алексей оверчук

еаэс

россия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Десять лет, прошедшие после выдвижения президентом РФ Владимиром Путиным инициативы создания Большого евразийского партнерства (БЕП), показали безальтернативность этого пути, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Инициатива создания БЕП была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию еще в 2015 году. Все, что произошло в мире за последние 10 лет, убеждает нас в безальтернативности этого пути", - заявил Оверчук в видеообращении к пленарному заседанию Международного экономического форума СНГ "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства". По словам Оверчука, эта инициатива призвана не допустить сегментации международных контактов, их распад на разрозненные блоки и конструкции, что снижает общую эффективность хозяйственной деятельности. "БЕП позволит создать надежную материальную основу для обеспечения устойчивого экономического роста – "бесшовную" транспортно-логистическую систему, самодостаточную платежную архитектуру, многостороннюю площадку для инновационного сотрудничества, широкую сеть экономических коридоров", - отметил Оверчук. Он напомнил, что руководство России призывает к тому, чтобы сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и процветания. Оверчук отметил роль таких интеграционных проектов, как Союзное государство России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и другие. "Именно эти объединения имеют перспективу развиться в международные платформы, где будут вырабатываться совместные решения, затрагивающие интересы интеграционных образований, формирующихся вокруг крупных экономик и географических центров Евразии, а также взаимодействия со странами Глобального Юга и бассейна Тихого океана", - отметил Оверчук.

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алексей оверчук, еаэс, россия