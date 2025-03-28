https://1prime.ru/20250328/peskov-856195580.html

В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России

В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России

Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:48+0300

2025-03-28T14:48+0300

2025-03-28T15:03+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков журналистам.По его словам, Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России."Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков.При этом, как подчеркнул Песков, Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать."Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.

https://1prime.ru/20250328/sudzha-856191453.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, украина, всу, россия