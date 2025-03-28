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В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России
Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:48+0300
2025-03-28T15:03+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков журналистам.По его словам, Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России."Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков.При этом, как подчеркнул Песков, Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать."Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.
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дмитрий песков, украина, всу, россия
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
14:48 28.03.2025 (обновлено: 15:03 28.03.2025)
 
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по энергообъектам России

Песков: если Киев дал команду не бить по энергообъектам РФ, ВСУ ее не выполняют

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России.
"Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков.
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При этом, как подчеркнул Песков, Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать.
"Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНАВСУРОССИЯ
 
 
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