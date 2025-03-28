https://1prime.ru/20250328/peskov-856195692.html

Кремль: Россия договорилась о моратории на удары по энергообъектам Украины

Кремль: Россия договорилась о моратории на удары по энергообъектам Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ

Кремль: Россия договорилась о моратории на удары по энергообъектам Украины

Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:51+0300

2025-03-28T14:51+0300

2025-03-28T14:55+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины. По его словам, Вооруженные силы РФ выполняют приказ президента Владимира Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины."И в настоящий момент наши вооруженные силы выполняют по-прежнему приказ Верховного Главнокомандующего (президента РФ Владимира Путина - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

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украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, рф, сша