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В Приморье у туриста нашли пять лап гималайского медведя

В Приморье у туриста нашли пять лап гималайского медведя - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Приморье у туриста нашли пять лап гималайского медведя

Уссурийские таможенники обнаружили у туриста, которые ехал в Китай на автобусе из Приморья, пять лап гималайского медведя, сообщает Уссурийская таможня. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T03:57+0300

2025-03-28T03:57+0300

2025-03-28T03:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – ПРАЙМ. Уссурийские таможенники обнаружили у туриста, которые ехал в Китай на автобусе из Приморья, пять лап гималайского медведя, сообщает Уссурийская таможня. "В автомобильном пункте пропуска Пограничный служебная собака по кличке Зара обозначила рюкзак 44-летнего мужчины, который заметно нервничал. При досмотре багажа пассажира таможенники нашли вакуумные пакеты с частями животного весом около 4 килограммов. Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил", - говорится в сообщении. Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид можно вывозить только при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф с возможной конфискацией товара. В Уссурийской таможне РИА Новости уточнили, что задержанный – иностранец. Части медведей используются в восточной медицине. В Приморье периодически сообщают о задержании партий дериватов этих животных, в том числе лап, которые контрабандисты пытаются вывезти за рубеж. Медвежью желчь в китайской медицине используют при лечении острых кишечных инфекций, болезнях печени, пищеварительного тракта и других.

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бизнес, туризм, приморье, владивосток, китай, росприроднадзор