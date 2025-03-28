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Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США
Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос моряков о переговорах России и США, рекомендовал не обращать на них внимания и просто нести службу. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T01:11+0300
2025-03-28T01:11+0300
2025-03-28T01:11+0300
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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос моряков о переговорах России и США, рекомендовал не обращать на них внимания и просто нести службу.
Глава государства пообщался с моряками во время рабочей поездки в Мурманск.
"Вы не обращайте на это внимания. Просто несите службу и все", - сказал Путин.
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общество , рф, сша, мурманск, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, США, МУРМАНСК, Владимир Путин
Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США
Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США