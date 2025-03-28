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Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна"

Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна" - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске работы угольного терминала "Лавна" в новом порту под Мурманском, передает корреспондент... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T01:26+0300

2025-03-28T01:26+0300

2025-03-28T01:26+0300

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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске работы угольного терминала "Лавна" в новом порту под Мурманском, передает корреспондент РИА Новости. "С Богом. Разрешаю", - сказал глава государства. "Пыли нет практически", - похвалил он, понаблюдав за процессом. "Поздравляю вас! Всего хорошего! Удачи!" - заключил Путин. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр транспорта Роман Старовойт, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск. Мощность нового угольного перегрузочного комплекса составит 18 миллионов тонн в год. В рамках реализации проекта была также построена новая железнодорожная ветка, которая открыла возможность по строительству многофункционального перевалочного комплекса для грузов из Белоруссии с объемом перевалки до 30 миллионов тонн. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предлагал главе государства поэтапно перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива после завершения строительства порта "Лавна". Полный запуск порта "Лавна" в Мурманской области планируется в 2025 году. Это один из якорных проектов Мурманского транспортного узла. Правительство России в декабре 2022 года распорядилось направить в 2022-2024 годах на строительство железной дороги к порту 37,7 миллиарда рублей. Проектная мощность терминала - 18 миллионов тонн в год. Создание порта будет способствовать росту грузооборота по Северному морскому пути.

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россия, мурманск, белоруссия, владимир путин, максим орешкин, роман старовойт