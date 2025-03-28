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Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна"

Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна" - 28.03.2025, ПРАЙМ

Путин принял участие в запуске угольного терминала "Лавна"

Добавлены подробности (4 - 7 абзацы) | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T01:44+0300

2025-03-28T01:44+0300

2025-03-28T01:44+0300

россия

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владимир путин

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роман старовойт

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Добавлены подробности (4 - 7 абзацы) МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске работы угольного терминала "Лавна" в новом порту под Мурманском, передает корреспондент РИА Новости. "С Богом. Разрешаю", - сказал глава государства. "Пыли нет практически", - похвалил он, понаблюдав за процессом. "Поздравляю вас! Всего хорошего! Удачи!" - заключил Путин. Путин напомнил, как декабре 2023 года было запущено рабочее движение по новой железнодорожной линии от станции Выходной до строящегося терминала "Лавна". "Сегодня делаем очередной шаг в развитии Мурманского транспортного узла. Даем старт отгрузке первой партии угля из нового перегрузочного комплекса "Лавна". Хочу поблагодарить за огромный труд всех специалистов, задействованных в реализации этого значимого проекта. Строителей, которые прокладывали подъездные пути, возводили терминал, инженеров, проектировщиков, железнодорожников, специалистов многих профессий. Вместе мы проделали сложную, масштабную работу, причем в непростых климатических условиях", - сказал глава государства. Что принципиально важно, продолжил он, при возведении угольного терминала использовали современные технологии, снижающие нагрузку на экологию. Это важно для сбережения уникальной природы Арктики, подчеркнул он. "Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности", - добавил президент. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр транспорта Роман Старовойт, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск. Мощность нового угольного перегрузочного комплекса составит 18 миллионов тонн в год. В рамках реализации проекта была также построена новая железнодорожная ветка, которая открыла возможность по строительству многофункционального перевалочного комплекса для грузов из Белоруссии с объемом перевалки до 30 миллионов тонн. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предлагал главе государства поэтапно перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива после завершения строительства порта "Лавна". Полный запуск порта "Лавна" в Мурманской области планируется в 2025 году. Это один из якорных проектов Мурманского транспортного узла. Правительство России в декабре 2022 года распорядилось направить в 2022-2024 годах на строительство железной дороги к порту 37,7 миллиарда рублей. Проектная мощность терминала - 18 миллионов тонн в год. Создание порта будет способствовать росту грузооборота по Северному морскому пути.

мурманск

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россия, мурманск, арктика, белоруссия, владимир путин, максим орешкин, роман старовойт