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Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу
Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу - 28.03.2025, ПРАЙМ
Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу
"Роскосмос" должен иметь возможность обеспечить себе финансовую основу для развития, но этого не достичь, если все будут получать спутниковые снимки бесплатно,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:12+0300
2025-03-28T02:12+0300
технологии
россия
мурманск
китай
владимир путин
роскосмос
атомфлот
росатом
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МУРМАНСК, 28 мар – ПРАЙМ. "Роскосмос" должен иметь возможность обеспечить себе финансовую основу для развития, но этого не достичь, если все будут получать спутниковые снимки бесплатно, считает президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг посетил Мурманск, где в том числе посетил предприятие "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" и ознакомился с работой штаба морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства по Северному морскому пути. Об этой деятельности президенту рассказал руководитель ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко. Он отметил, что раньше основным источником информации при построении маршрутов для них были радиолокационные спутниковые снимки "Сентинела" - спутника Европейского космического агентства, но сейчас с доступом к ним есть проблемы. Также необходимые снимки покупают у Китая. "Мы знаем, что "Роскосмос" ведет работу, есть спутники, которые работают в тестовом режиме - "Кондор". И мы очень ждем наших снимков, которые будем использовать в работе", - сказал Зыбко. Путин в ответ поинтересовался, готова ли организация платить за российские снимки так же, как платит китайским друзьям. Зыбко подтвердил, что за отечественные снимки будут платить, если коммерческое предложение от "Роскосмоса" будет не хуже, чем у китайских партнеров. "Я понимаю, что речь идет о точности и прочее, если эти условия все будут соблюдаться. Дело не только сейчас в "Росатоме", "Атомфлоте", дело в целом, по экономике. Если все будут получать бесплатно, то тогда у Роскосмоса не будет финансовой основы для развития. Это такой вопрос, который требует специального рассмотрения", - сказал Путин. Он добавил, что закон в этой части принят, но "нужно следующий шаг делать".
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технологии, россия, мурманск, китай, владимир путин, роскосмос, атомфлот, росатом
Технологии, РОССИЯ, МУРМАНСК, КИТАЙ, Владимир Путин, Роскосмос, Атомфлот, Росатом
02:12 28.03.2025
 
Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу

Путин: "Роскосмос" должен обеспечить себе финансовую основу для развития

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МУРМАНСК, 28 мар – ПРАЙМ. "Роскосмос" должен иметь возможность обеспечить себе финансовую основу для развития, но этого не достичь, если все будут получать спутниковые снимки бесплатно, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг посетил Мурманск, где в том числе посетил предприятие "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" и ознакомился с работой штаба морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства по Северному морскому пути. Об этой деятельности президенту рассказал руководитель ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко.
Он отметил, что раньше основным источником информации при построении маршрутов для них были радиолокационные спутниковые снимки "Сентинела" - спутника Европейского космического агентства, но сейчас с доступом к ним есть проблемы. Также необходимые снимки покупают у Китая.
"Мы знаем, что "Роскосмос" ведет работу, есть спутники, которые работают в тестовом режиме - "Кондор". И мы очень ждем наших снимков, которые будем использовать в работе", - сказал Зыбко.
Путин в ответ поинтересовался, готова ли организация платить за российские снимки так же, как платит китайским друзьям. Зыбко подтвердил, что за отечественные снимки будут платить, если коммерческое предложение от "Роскосмоса" будет не хуже, чем у китайских партнеров.
"Я понимаю, что речь идет о точности и прочее, если эти условия все будут соблюдаться. Дело не только сейчас в "Росатоме", "Атомфлоте", дело в целом, по экономике. Если все будут получать бесплатно, то тогда у Роскосмоса не будет финансовой основы для развития. Это такой вопрос, который требует специального рассмотрения", - сказал Путин.
Он добавил, что закон в этой части принят, но "нужно следующий шаг делать".
 
ТехнологииРОССИЯМУРМАНСККИТАЙВладимир ПутинРоскосмосАтомфлотРосатом
 
 
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