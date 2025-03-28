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Международный экономический форум государств - участников СНГ

Международный экономический форум государств - участников СНГ - 28.03.2025, ПРАЙМ

Международный экономический форум государств - участников СНГ

Международный экономический форум государств - участников СНГ пройдет в пятницу в Москве. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T00:35+0300

2025-03-28T00:35+0300

2025-03-28T00:35+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Международный экономический форум государств - участников СНГ пройдет в пятницу в Москве. Ниже приводится справочная информация. Международный экономический форум государств - участников СНГ – ключевое деловое событие стран Содружества, дискуссионная площадка, нацеленная на обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества. Впервые форум прошел в 2009 году. Основной задачей форума является предметное обсуждение мер государственной поддержки бизнеса и науки, развитие торговых связей, реализация научных и инновационных, инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение вовлеченности науки и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки. Ежегодно Международный экономический форум СНГ посещают более двух тысяч человек. В работе форума принимают участие руководители интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС, Союзного государства, вице-премьеры стран СНГ, представители министерств, ведущих вузов стран СНГ, органов отраслевого сотрудничества, отраслевых объединений, банковских сообществ, а также деловых сообществ государств – участников СНГ. В рамках Форума предусмотрено проведение обширной деловой программы: пленарного заседания и ряда ключевых сессий. В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума. В 2025 году Международный экономический форум государств - участников СНГ пройдет 28 марта под девизом "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное сотрудничество". В программе форума запланированы следующие сессии: механизмы, инструменты и лучшие практики использования результатов научно-технологической деятельности; наука и образование – потенциал для устойчивого развития экономики большого евразийского партнерства; международная кооперация для развития транспортных коридоров; климатическая повестка – от диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ШОС, ЕАЭС; развитие строительной отрасли в странах СНГ; международный рынок труда, миграционная политика – новые тренды и возможности; доступ инноваций для пациентов: пути взаимодействия стран СНГ, ШОС, БРИКС; регулирования деятельности автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта; векторы развития промышленной кооперации в нефтегазовой отрасли; кадры для "зеленой" экономики – валидация и верификация парниковых газов в государствах большого евразийского партнерства; создание и воплощение технологий – путь от научных исследований до бизнес-реализации; международные кооперационные проекты; год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - духовно-нравственные аспекты воспитания молодежи. В рамках форума также пройдет церемония награждения премией Лидер экономической интеграции СНГ и Лидер бизнеса СНГ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, снг, шос, еаэс