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США не будут ронять цены на нефть, заявил эксперт

США не будут ронять цены на нефть, заявил эксперт - 28.03.2025, ПРАЙМ

США не будут ронять цены на нефть, заявил эксперт

США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T06:25+0300

2025-03-28T06:25+0300

2025-03-28T06:25+0300

нефть

энергетика

экономика

сша

бразилия

гайана

дональд трамп

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "Я не думаю, что США в условиях ставки на стратегию "бури, детка, бури" будут настолько ронять цены, ведь тогда это создаст проблемы и американским сланцевым компаниям. Я полагаю, что диапазон в 65-70 долларов будет оптимален для всех, и его Трамп постарается сохранить", - сказал эксперт. Он добавил, что при такой цене, например, также экономически рентабельна добыча в Бразилии и Гайане. Но в случае если котировки пойдут ниже, что маловероятно в ближайшие месяцы, эти страны будут это учитывать - Бразилия в силу интересов государства, а Гайана - корпораций. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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нефть, сша, бразилия, гайана, дональд трамп