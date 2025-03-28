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США могут "приоткрыть" поставки российской нефти, заявил эксперт

США могут "приоткрыть" поставки российской нефти, заявил эксперт - 28.03.2025, ПРАЙМ

США могут "приоткрыть" поставки российской нефти, заявил эксперт

США могут "приоткрыть" возможность поставок российской нефти на свой рынок вместо венесуэльской, так как она подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T07:32+0300

2025-03-28T07:32+0300

2025-03-28T07:32+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США могут "приоткрыть" возможность поставок российской нефти на свой рынок вместо венесуэльской, так как она подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих заводов, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "В целом, я думаю, что санкции Евросоюза сняты не будут, но вот американцы могут спокойно приоткрыть возможность поставки на свой рынок российской нефти взамен венесуэльской, на которую они сейчас усиливают давление, так как наша тяжелая нефть как раз подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих заводов. Для этого даже не придется снимать санкции, можно просто сделать исключение на определенный период", - сказал эксперт. Громов отметил, что, в целом смягчение санкций вряд ли как-то повлияет на объемы экспорта нефти из России, так как за все время действия ограничений он практически не изменился, снизились только доходы и стало сложнее с точки зрения логистики и платежей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.

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