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Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"

Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа" - 28.03.2025, ПРАЙМ

Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"

Киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS в пятницу фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило министерство обороны РФ. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:55+0300

2025-03-28T11:55+0300

2025-03-28T11:56+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS в пятницу фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило министерство обороны РФ. "В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в заявлении. "Двадцать восьмого марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", - отмечает МО РФ. Также в пятницу утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода, добавляется в заявлении.

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