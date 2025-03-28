https://1prime.ru/20250328/sudzha-856188372.html
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа" - 28.03.2025, ПРАЙМ
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"
Киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS в пятницу фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило министерство обороны РФ. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:55+0300
2025-03-28T11:55+0300
2025-03-28T11:56+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_0:0:4092:2302_1920x0_80_0_0_6056ae1ba92c121060e3135dc56f3101.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS в пятницу фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило министерство обороны РФ. "В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в заявлении. "Двадцать восьмого марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", - отмечает МО РФ. Также в пятницу утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода, добавляется в заявлении.
https://1prime.ru/20250328/udary-856185804.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_550:0:3619:2302_1920x0_80_0_0_730e39eaf8a363222386d504dc1c80cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"
МО: Киев ударом HIMARS в пятницу уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS в пятницу фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в заявлении.
"Двадцать восьмого марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", - отмечает МО РФ.
Также в пятницу утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода, добавляется в заявлении.
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области