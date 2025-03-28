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СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ
СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ - 28.03.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ
Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом акте после повторного подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:48+0300
2025-03-28T17:48+0300
спецоперация на украине
россия
гис "суджа"
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом акте после повторного подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве. В Министерстве обороны России сообщали, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительным данным, реактивных снарядов РСЗО HIMARS. В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. "По факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа" возбуждено уголовное дело. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - отмечается в сообщении СК. По данным следствия, 28 марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в итоге объект полностью уничтожен. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - подчеркнуло ведомство.
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россия, гис "суджа", ск рф, всу, газ
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГИС "Суджа", СК РФ, ВСУ, Газ
17:48 28.03.2025
 
СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ

СК возбудил дело после повторного подрыва украинскими боевиками ГИС "Суджа"

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом акте после повторного подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве.
В Министерстве обороны России сообщали, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительным данным, реактивных снарядов РСЗО HIMARS. В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
"По факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа" возбуждено уголовное дело. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - отмечается в сообщении СК.
Газоизмерительная станция «Суджа» - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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По данным следствия, 28 марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в итоге объект полностью уничтожен.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - подчеркнуло ведомство.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГИС "Суджа"СК РФВСУГаз
 
 
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