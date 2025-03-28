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СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ

СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ - 28.03.2025, ПРАЙМ

СК возбудил дело после повторного подрыва ГИС "Суджа" боевиками ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом акте после повторного подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:48+0300

2025-03-28T17:48+0300

2025-03-28T17:48+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом акте после повторного подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве. В Министерстве обороны России сообщали, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительным данным, реактивных снарядов РСЗО HIMARS. В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. "По факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа" возбуждено уголовное дело. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - отмечается в сообщении СК. По данным следствия, 28 марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в итоге объект полностью уничтожен. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - подчеркнуло ведомство.

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россия, гис "суджа", ск рф, всу, газ