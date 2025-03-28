https://1prime.ru/20250328/sudzha-856201376.html

Киев атаковал ГИС "Суджа" по команде из Лондона, заявили в МИД России

Киев атаковал ГИС "Суджа" по команде из Лондона, заявили в МИД России - 28.03.2025, ПРАЙМ

Киев атаковал ГИС "Суджа" по команде из Лондона, заявили в МИД России

Киев произвел атаку по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области по команде из Лондона, причем целеуказание ударов производилось при помощи... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:56+0300

2025-03-28T17:56+0300

2025-03-28T17:56+0300

спецоперация на украине

мария захарова

владимир зеленский

всу

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украина

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев произвел атаку по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области по команде из Лондона, причем целеуказание ударов производилось при помощи французских спутниковых систем, а ввод координат и запуск - британских специалистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В российском Министерстве обороны заявили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительным данным, реактивных снарядов залпового огня HIMARS, в результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В министерстве отметили, что обязательства Киева о якобы прекращении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре РФ являются очередной уловкой Владимира Зеленского. "Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск - британскими специалистами. Команду давали из Лондона", - отмечается в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИД. Захарова добавила, что ГИС уже подвергалась атаке Киева, а теперь после ракетного удара почти уничтожена. Также она напомнила, что украинские беспилотники попытались атаковать и Саратовский НПЗ "Это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов. Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края. Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности", - отметила Захарова. Захарова подчеркнула, что ранее Зеленский публично поддержал взаимные ограничения на удары по энергетическим объектам. "Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения. Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса", - подчеркнула официальный представитель МИД.

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мария захарова, владимир зеленский, всу, гис "суджа", украина, великобритания, франция