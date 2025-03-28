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"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ
"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ
Нефтяной оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) изучает возможность участия российской "Татнефти" в приватизации в Павлодарском и Атырауском НПЗ, сообщила в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:42+0300
2025-03-28T12:42+0300
энергетика
нефть
татнефть
казмунайгаз
казахстан
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АСТАНА, 28 мар - ПРАЙМ. Нефтяной оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) изучает возможность участия российской "Татнефти" в приватизации в Павлодарском и Атырауском НПЗ, сообщила в пятницу пресс-служба КМГ. "Приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ – это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции, направленное на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора. АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) анализирует данный вопрос", - говорится в сообщении. "Как известно, КМГ активно развивает нефтегазохимическую отрасль в стране и открыт к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки. В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть", - добавляется в сообщении. В "Казмунайгазе" также отметили, что в рамках сложившихся партнерских отношений между КМГ и "Татнефтью" ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья Атырауского НПЗ. "Компании, входящие в группу ПАО "Татнефть", добились высоких результатов в операционной эффективности производства и выпуске нефтехимической продукции высоких переделов. ПАО "Татнефть" выразило заинтересованность инвестировать в новые нефтехимические проекты, непосредственно связанные с производственной деятельностью ТОО "АНПЗ", в частности, в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ)", - добавили в КМГ. По данным КМГ, на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (включая ТОО "СП Caspi Bitum") в 2024 году переработано 17,44 миллиона тонн нефти.
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нефть, татнефть, казмунайгаз, казахстан
Энергетика, Нефть, Татнефть, Казмунайгаз, КАЗАХСТАН
12:42 28.03.2025
 
"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ

Оператор "Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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АСТАНА, 28 мар - ПРАЙМ. Нефтяной оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) изучает возможность участия российской "Татнефти" в приватизации в Павлодарском и Атырауском НПЗ, сообщила в пятницу пресс-служба КМГ.
"Приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ – это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции, направленное на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора. АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) анализирует данный вопрос", - говорится в сообщении.
"Как известно, КМГ активно развивает нефтегазохимическую отрасль в стране и открыт к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки. В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть", - добавляется в сообщении.
В "Казмунайгазе" также отметили, что в рамках сложившихся партнерских отношений между КМГ и "Татнефтью" ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья Атырауского НПЗ.
"Компании, входящие в группу ПАО "Татнефть", добились высоких результатов в операционной эффективности производства и выпуске нефтехимической продукции высоких переделов. ПАО "Татнефть" выразило заинтересованность инвестировать в новые нефтехимические проекты, непосредственно связанные с производственной деятельностью ТОО "АНПЗ", в частности, в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ)", - добавили в КМГ.
По данным КМГ, на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (включая ТОО "СП Caspi Bitum") в 2024 году переработано 17,44 миллиона тонн нефти.
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ЭнергетикаНефтьТатнефтьКазмунайгазКАЗАХСТАН
 
 
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