https://1prime.ru/20250328/tatneft-856190448.html

"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ

"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" изучает возможность участия "Татнефти" в приватизации НПЗ

Нефтяной оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) изучает возможность участия российской "Татнефти" в приватизации в Павлодарском и Атырауском НПЗ, сообщила в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:42+0300

2025-03-28T12:42+0300

2025-03-28T12:42+0300

энергетика

нефть

татнефть

казмунайгаз

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

АСТАНА, 28 мар - ПРАЙМ. Нефтяной оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) изучает возможность участия российской "Татнефти" в приватизации в Павлодарском и Атырауском НПЗ, сообщила в пятницу пресс-служба КМГ. "Приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ – это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции, направленное на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора. АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) анализирует данный вопрос", - говорится в сообщении. "Как известно, КМГ активно развивает нефтегазохимическую отрасль в стране и открыт к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки. В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть", - добавляется в сообщении. В "Казмунайгазе" также отметили, что в рамках сложившихся партнерских отношений между КМГ и "Татнефтью" ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья Атырауского НПЗ. "Компании, входящие в группу ПАО "Татнефть", добились высоких результатов в операционной эффективности производства и выпуске нефтехимической продукции высоких переделов. ПАО "Татнефть" выразило заинтересованность инвестировать в новые нефтехимические проекты, непосредственно связанные с производственной деятельностью ТОО "АНПЗ", в частности, в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ)", - добавили в КМГ. По данным КМГ, на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (включая ТОО "СП Caspi Bitum") в 2024 году переработано 17,44 миллиона тонн нефти.

https://1prime.ru/20250227/natsionalizatsiya-855332159.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, татнефть, казмунайгаз, казахстан